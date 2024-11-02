Норвегія переходить на електромобілі: у вересні було зареєстровано 96% автівок з електричним двигуном

Загалом, понад 25% автомобільного парку країни вже складають електромобілі, причому у столиці, Осло, цей показник перевищує 40%.

Крім того, згідно з повідомленням, від початку 2025 року всі таксі в Осло будуть виключно електричними.

Цей стрімкий перехід дозволяє Норвегії впевнено рухатися до досягнення мети 2017 року – нульових викидів від усіх нових автомобілів до початку 2025 року.

Керівниця Норвезької асоціації електромобілів Крістіна Бу стверджує, що успіх Норвегії зумовлений не лише державними субсидіями, а й значним підвищенням податків на бензинові та дизельні автомобілі.

Податок на реєстрацію для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в Норвегії зріс більш ніж удвічі за останні роки та становить близько 40 тисяч євро в середньому, тоді як для електромобілів він значно нижчий.

Завдяки цьому ринковому стимулюванню, в Норвегії представлено 149 різних марок електромобілів, серед яких популярні Tesla, а також менш відомі китайські бренди.