Норвегія переходить на електромобілі: у вересні було зареєстровано 96% автівок з електричним двигуном
Норвегія демонструє прогрес у переході на електромобілі. У вересні понад 96% зареєстрованих автівок були повністю електричними, значно перевершивши кількість бензинових та дизельних разом узятих
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Про це інформує Yle.
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