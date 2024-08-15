Першого в Україні робота-пожежника допустили до експлуатації у військах

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За допомогою пульта керування оператор із безпечного місця направляє робота до епіцентру загоряння. Потік рідини, яка подається на джерело горіння, можна регулювати дистанційно, кажуть у Міноборони.

Роботизований комплекс пожежогасіння працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості і до 400 м на пересіченій.

У Міністерстві кажуть, що спершу робот-пожежник розроблявся для потреб цивільних надзвичайно-рятувальних служб, однак машиною зацікавились військові.

"Такий робот потрібен, наприклад, на місцевості, де є боєприпаси, що не вибухнули, у наближенні до техніки, яка горить і в якій є ризик детонації боєкомплекту, а також в інших потенційно небезпечних випадках, пов’язаних із ризиком для життя і здоров’я військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Завдяки гусеничному шасі робот може долати складний рельєф місцевості, переїжджати палаючі уламки та працювати при екстремальних температурах.