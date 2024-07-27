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Головна Технології У серійне виробництво запустили робота Ratel H, який може перевозити одразу двох поранених

У серійне виробництво запустили робота Ratel H, який може перевозити одразу двох поранених

Юлія Лаврук
27 липня, 2024 субота
17:15
Технології

В Україні у серійне виробництво запустили робота Ratel H, який призначений для евакуації поранених з поля бою. Він може перевозити понад 400 кг

Зміст

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Робот Ratel Н пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво. За словами Федорова, військові використовують його та дають позитивні відгуки.

Робота розробили учасники оборонного кластера Brave1. Ratel Н призначений для евакуації поранених з поля бою та може перевозити понад 400 кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу кількох людей.

"Завдяки конструкції здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. А також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі", - каже міністр.

Зазначається, що робота використовують для різних завдань, зокрема на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розміновувальну установку.

Крім того, цей комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на великих дистанціях.

  • Також в Україні на різних ділянках лінії бойового зіткнення використовують робот "Терміт": він може як перевозити боєприпаси, так і евакуювати поранених.

Теги:
Україна
Війна з Росією
Військові новини
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