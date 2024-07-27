У серійне виробництво запустили робота Ratel H, який може перевозити одразу двох поранених

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Робот Ratel Н пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво. За словами Федорова, військові використовують його та дають позитивні відгуки.

Робота розробили учасники оборонного кластера Brave1. Ratel Н призначений для евакуації поранених з поля бою та може перевозити понад 400 кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу кількох людей.

"Завдяки конструкції здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. А також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі", - каже міністр.

Зазначається, що робота використовують для різних завдань, зокрема на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розміновувальну установку.

Крім того, цей комплекс оснащений супутниковим звʼязком, тому оператор може керувати ним на великих дистанціях.