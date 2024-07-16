Застосовують на різних ділянках фронту: у Мінцифри розповіли, які задачі може виконувати робот "Терміт"
В Україні на різних ділянках лінії бойового зіткнення використовують робот "Терміт": він може як перевозити боєприпаси, так і евакуювати поранених
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, роботом можна керувати на великій дистанції завдяки ретрансляторам: це дозволяє військовим перебувати у безпечнішому місці. Без ретранслятора ним можна керувати дистанційно на відстані до 150 метрів.
"Одна з бригад за ніч наїжджає на Терміті понад 40 кілометрів - Терміт підвозить бійцям провізію та боєкомплекти, а на зворотному шляху евакуйовує поранених і загиблих. Терміт зберігає життя наших захисників, адже виконує всі логістичні завдання, які раніше вони робили на БТР та автівках", - йдеться у повідомленні.
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Робот має й інші переваги. Зокрема, він завдяки гусеничному шасі та низькому центру ваги має високу прохідність. Також він може перевозити вантажі під нахилом без перекидання.
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