Застосовують на різних ділянках фронту: у Мінцифри розповіли, які задачі може виконувати робот "Терміт"

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, роботом можна керувати на великій дистанції завдяки ретрансляторам: це дозволяє військовим перебувати у безпечнішому місці. Без ретранслятора ним можна керувати дистанційно на відстані до 150 метрів.

"Одна з бригад за ніч наїжджає на Терміті понад 40 кілометрів - Терміт підвозить бійцям провізію та боєкомплекти, а на зворотному шляху евакуйовує поранених і загиблих. Терміт зберігає життя наших захисників, адже виконує всі логістичні завдання, які раніше вони робили на БТР та автівках", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Слід швидко будувати роботизоване поле бою

Робот має й інші переваги. Зокрема, він завдяки гусеничному шасі та низькому центру ваги має високу прохідність. Також він може перевозити вантажі під нахилом без перекидання.