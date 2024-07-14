Зеленський вперше відмітив деякі найбільш результативні підрозділи дронів Сил оборони та запитав про масштабування їх роботи.

Поки що нема підстав казати про якісь зміни дій, але вперше поставлені правильні питання про дрони на найвищому рівні. І резонанс від питання Верховного головнокомандувача серед усіх керівників структур Сил оборони дуже значний. Усі тепер думають, чи будуть якісь ставитись завдання виходячи з оцінки якості та ефективності роботи, тобто міряти витрати ресурсів та досягнуті результати. І чи буде Зеленський питати далі, чи все як завжди забудеться?

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Дійсно, а що як на Ставці почнуть порушувати, наприклад, такі питання:

Які підрозділи та з якою чисельністю, з якими витратами бюджету дають які результати?

Чи перевіряються звіти про ураження противника відео та фото з координатами, і хто саме знищив першим?

Яку кількість цілей знищили конкретні типи дронів?

Чому на різних ділянках фронту у різних частин різна бойова ефективність дронів та що робиться для масштабування правильної практики?

Чи оформлюють переводи людей та чи поповнюють особовим складом найефективніші підрозділи дронів?

Чи є якась узгоджена стратегія та тактика розвитку та застосування дронів, і чи привʼязано планування витрат бюджету на закупівлю дронів до реальних бойових результатів?

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Подивимось, будемо слідкувати, чи буде Ставка і далі розвивати тему дронів, і чи можна буде сподіватися, що цікавість до цієї теми отримає розвиток у вигляді рішень, документів планування, рішень щодо комплектування та фінансування, затвердження документів щодо тактики застосування, організації бойових дій з комплексним застосуванням дронів.

Сподіваюсь, керівництво держави чітко усвідомлює, що якщо ми швидко не побудуємо роботизоване поле бою, то людей на полі бою не вистачить. Потрібні швидкі дії та рішення, нема часу на нескінченні наради та розмови з нульовими результатами. Є технології, є командири, є команди — потрібна справедлива оцінка, компетентний план, швидке організаційне та управлінське масштабування.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

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