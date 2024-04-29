"Приклад стокгольмського синдрому": Юрчишин не повʼязує блокування чат-ботів ГУР і СБУ з критикою Telegram
Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що блокування ботів урядових організацій у Telegram не повʼязані з критикою месенджера з боку української влади
Про це він написав у Facebook.
Юрчишин зазначив, після блокування низка реальних акаунтів і ботів почали "намагатися пояснити це критикою Telegram" з боку української влади щодо відсутності співпраці з мережею у боротьбі з російською пропагандою.
"Дивний приклад стокгольмського синдрому. Щось на зразок пояснення введення російських військ потребою захисту російськомовних", - написав нардеп.
Він також зауважив, що українська влада, зокрема і через залучення платформи Apple, змогла знайти рішення про блокування російської пропаганди в месенджері.
"Звісно, це не сподобалося ФСБ і вони нагнули Дурова (засновник месенджера, - ред.) заблокувати те, що пов'язане з Україною. Перш за все з військовими діями. Логічно очікуючи, що частина суспільства сприйме це не як атаку з боку російських спецслужб, а за принципом "не варто було критикувати". Дуже легко прораховується", - наголосив Юрчишин.
- Нагадаємо, 29 квітня застосунок Telegram заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема "Головний бот розвідки".
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