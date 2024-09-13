Роботизовані системи можуть замінити половину вояків на лінії фронту, – Мінцифри

Про це під час виступу на Odesa Economic Revival Forum повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, передає Укрінформ.

"Ми вже тестуємо на полігонах концепт, який дасть можливість замінити людей роботизованими пристроями на лінії бойового зіткнення. За підрахунками аналітиків, сьогодні в середньому на 1-2 км потрібно приблизно 70 людей в окопах. Завдяки безпілотним системам, роботизованим системам замінування, розмінування, РЕБ та інших приладів ми можемо скоротити цю цифру до 30", – сказав він.

Чиновник також відзначив стрімкий розвиток технологій. За його словами, якщо на початку 2022 року в нас було лише три виробники дронів, то сьогодні цих компаній уже близько 700. Два роки тому засоби РЕБ виготовляли 7 виробників, сьогодні їх понад 120. Також Борняков згадав про десятки розробок на базі штучного інтелекту у сфері розмінування.

"Я закликаю інвесторів у цей бізнес і впевнений, що після закінчення війни Україна буде суб’єктною на цьому ринку. Ми вже потроху починаємо дискусії про можливість відкрити експорт для наших інноваційних розробок", - сказав посадовець.