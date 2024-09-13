Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Роботизовані системи можуть замінити половину вояків на лінії фронту, – Мінцифри

Роботизовані системи можуть замінити половину вояків на лінії фронту, – Мінцифри

Юлія Юліна
13 вересня, 2024 п'ятниця
17:21
Технології зсу артилерія

Роботизовані системи можуть замінити половину військових на лінії бойового зіткнення. Наразі цей концепт тестують на полігонах

Зміст

Про це під час виступу на Odesa Economic Revival Forum повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, передає Укрінформ.

"Ми вже тестуємо на полігонах концепт, який дасть можливість замінити людей роботизованими пристроями на лінії бойового зіткнення. За підрахунками аналітиків, сьогодні в середньому на 1-2 км потрібно приблизно 70 людей в окопах. Завдяки безпілотним системам, роботизованим системам замінування, розмінування, РЕБ та інших приладів ми можемо скоротити цю цифру до 30", – сказав він.

Чиновник також відзначив стрімкий розвиток технологій. За його словами, якщо на початку 2022 року в нас було лише три виробники дронів, то сьогодні цих компаній уже близько 700. Два роки тому засоби РЕБ виготовляли 7 виробників, сьогодні їх понад 120. Також Борняков згадав про десятки розробок на базі штучного інтелекту у сфері розмінування.

"Я закликаю інвесторів у цей бізнес і впевнений, що після закінчення війни Україна буде суб’єктною на цьому ринку. Ми вже потроху починаємо дискусії про можливість відкрити експорт для наших інноваційних розробок", - сказав посадовець.

  • Минулого місяця до експлуатації у військах допустили першого в Україні пожежного наземного робота, який працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Читайте також:
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Автор Ірена Моляр
12 вересня, 2024 четвер
Росіяни перекидають резерви не тільки на Курський напрямок, але й у Брянську область: військовий експерт Снєгирьов про "успішний" контрнаступ армії РФ
путін
Автор Ольга Бабишена
13 вересня, 2024 п'ятниця
Путін назвав дозвіл бити по РФ західними ракетами прямою участю НАТО у війні в Україні. Прем'єр Британії відреагував
Очільник МОН Оксен Лісовий
Автор Дар'я Куркіна
12 вересня, 2024 четвер
"Будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей": Лісовий про скасування у школах дрескоду
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 45.4
    Продаж 46.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
13 вересня
17:32
Курська область
РФ прагне стягнути до 70 тис. військових в Курську область, - Зеленський
17:28
Ексклюзив
ізраїльські солдати
Якщо Ізраїль наважиться, то може відповісти Ірану так, що той довго буде відходити, - політичний оглядач Поліщук
17:19
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що другий Саміт миру відбудеться в листопаді: на нього запросять Росію
17:12
Камала Гарріс
Тематичний мерч та передвиборча агітація цитатами з пісень: кампанія Гарріс активно використовує підтримку Тейлор Свіфт
17:10
Курахове
Генштаб: росіяни бомбардують Курську область КАБами, найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку
17:10
немовлячі ноги
За даними ЦРУ, Україна має найвищу смертність і найнижчу народжуваність у світі
17:04
Пресреліз
Від нуля до життя - волонтерський проєкт
Квадроцикли, РЕБи і дрони: Еспресо, франківські волонтери та Фонд Порошенка передали допомогу для захисників
16:49
Зеленський
"Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змусити Росію шукати миру": Зеленський про необхідність дозволу на удари вглиб РФ
16:46
Південноукраїнська АЕС
За останні кілька тижнів над українськими АЕС пролетіло понад 100 ракет і дронів, – Енергоатом
16:39
Володимир Путін
"Російська агресія була зумовлена розширенням НАТО": антиукраїнські наративи світових ЗМІ за 13 вересня
16:34
Служба безпеки України
Будують судноремонтний завод для росіян: СБУ оголосила підозру посадовцям українського холдингу
16:33
Ексклюзив
відновлення електропостачання
Більш ефективна стратегія застосовувалася Укренерго: експерт з енергетики Омельченко про захист енергооб'єктів України
16:30
Володимир Зеленський
"Усі намагаються просто заговорити це питання": Зеленський закликав партнерів збивати російські ракети над Україною
16:27
знищені окупанти
На тлі операції на Курщині росіяни подали рекордну кількість звернень щодо зниклих безвісти військових
16:22
Ексклюзив
Десна
Забруднення річки Сейм припинилось, - начальник Держекоінспекції у Чернігівській області Жук
16:11
зерно, зернова угода
РФ з початку повномасштабної війни знищила або пошкодила понад 280 об'єктів портової інфраструктури
16:02
OPINION
На Банковій й далі зароблятимуть на російських енергоносіях
16:01
Довженко-Центр святкує своє 30-річчя
Кінопокази та екскурсія знімальними майданчиками: у Довженко-Центрі з нагоди 30-річчя влаштували святкові заходи
15:54
Андрій Лунін
Український голкіпер Лунін продовжив контракт з "Реалом"
15:52
З початку року сапери очистили понад 200 тис. га родючих земель: названо регіони-лідери розмінування
15:48
ЗРК Patriot
Нідерланди передали радар для Patriot Україні та відправлять три пускові установки
15:34
Bahroma випустили пісню "Квітень"
Bahroma випустили пісню "Квітень", що стала саундтреком фільму "Буча"
15:30
Євро-2024, Кріштіану Роналду, збірна Португалії
Роналду першим у світі зібрав 1 млрд підписників у соцмережах
15:30
Марія Захарова
Росія вислала шістьох британських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві
15:21
РФ поцілила у п'ятиповерхівку в Кураховому: надзвичайники врятували жінку
15:16
безпілотник, дрон
Росія розробляє новий дрон-камікадзе з китайським двигуном, - Reuters
15:11
Ексклюзив
втрати окупантів
Біля Часового Яру окупанти проводять до 20 штурмів позицій Сил оборони щодня, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
14:35
Оновлено
Україна повернула з полону 49 військових та цивільних: серед них захисники Азовсталі
14:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:20
погода осінь
Наталка Діденко розповіла, де на вихідних пройдуть дощі та попередила про сильний вітер
14:01
Вступ до аспірантури за $2 тис. для відстрочки: проректора одного з київських університетів підозрюють у хабарі
14:01
OPINION
Де план перемоги Зеленського? Блінкен надіслав чіткі сигнали Банковій
13:51
На Одещині затримали чотирьох підозрюваних у підпалах авто військових
13:49
Тіна Кароль
Тіна Кароль стала музичною продюсеркою Нацвідбору Євробачення-2025
13:38
Фінляндія, Україна
Україна отримає від Фінляндії пакет військової допомоги на €118 млн
13:24
Оновлено
Росіяни КАБами атакували Сумщину: загинули 2 людини, серед поранених дитина, під обстріл потрапили волонтери фонду Razom
13:23
За відкриття, що ссавці можуть дихати анусом: у США вручили Шнобелівську премію
13:14
Представники МКС оглянули катівні, які росіяни облаштували під час окупації Харківщини
13:11
Київ
Очільники МЗС Литви та Польщі Ландсбергіс і Сікорський приїхали до Києва
13:00
Ексклюзив
Окупанти скинули потужну бомбу на Азовсталь
ГО "Спільнота Оленівки" закликала Зеленського, Буданова та перемовників провести пресконференцію щодо полонених
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV