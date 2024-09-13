Роботизовані системи можуть замінити половину вояків на лінії фронту, – Мінцифри
Роботизовані системи можуть замінити половину військових на лінії бойового зіткнення. Наразі цей концепт тестують на полігонах
Про це під час виступу на Odesa Economic Revival Forum повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, передає Укрінформ.
"Ми вже тестуємо на полігонах концепт, який дасть можливість замінити людей роботизованими пристроями на лінії бойового зіткнення. За підрахунками аналітиків, сьогодні в середньому на 1-2 км потрібно приблизно 70 людей в окопах. Завдяки безпілотним системам, роботизованим системам замінування, розмінування, РЕБ та інших приладів ми можемо скоротити цю цифру до 30", – сказав він.
Чиновник також відзначив стрімкий розвиток технологій. За його словами, якщо на початку 2022 року в нас було лише три виробники дронів, то сьогодні цих компаній уже близько 700. Два роки тому засоби РЕБ виготовляли 7 виробників, сьогодні їх понад 120. Також Борняков згадав про десятки розробок на базі штучного інтелекту у сфері розмінування.
"Я закликаю інвесторів у цей бізнес і впевнений, що після закінчення війни Україна буде суб’єктною на цьому ринку. Ми вже потроху починаємо дискусії про можливість відкрити експорт для наших інноваційних розробок", - сказав посадовець.
- Минулого місяця до експлуатації у військах допустили першого в Україні пожежного наземного робота, який працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості.
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