Росія оштрафувала Google за ролик на YouTube з інструкцією для російських військових про те, як здатися

Про це інформує Reuters.

У виданні пояснили, що Росія вже кілька років вимагає від іноземних технологічних платформ видаляти контент, який вона вважає незаконним, наприклад, те, що вона називає "фейками" про війну в Україні, накладаючи невеликі, але постійні штрафи, коли бачить невиконання своїх вимог.

Критики російської влади стверджують, що уряд навмисно уповільнює швидкість завантаження YouTube, щоб завадити російським користувачам переглядати контент, який критикує президента Володимира Путіна та його політику.

Російські офіційні особи заперечують ці звинувачення, стверджуючи, що проблеми пов'язані з відмовою Google модернізувати своє обладнання - звинувачення, яке оскаржується компанією і технологічними експертами.