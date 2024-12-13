Розробники показали перший трейлер гри "Відьмак 4"
У ніч з 12 на 13 грудня польська студія CD Projekt RED презентувала перший офіційний трейлер відеогри "Відьмак 4"
Перший трейлер гри "Відьмак 4" показали на The Game Awards 2024.
"Початок нової саги та продовження однієї з найвідоміших рольових ігор усіх часів. Цирі займає центральне місце, як головна героїня, і вирушає у власну мандрівку, щоб стати професійним вбивцею монстрів", - йдеться у синопсисі.
Нова частина це перезапуск серії відеоігор від студії CD Projekt RED. Пригоди відьмака Ґеральта з Рівії у минулому, тепер гравці сфокусуються на історії Цирі.
"Відьмак 4" створюють на рушії Unreal Engine 5. CD Projekt RED наголошують, що це буде наймасштабніша та найамбітніша частина серії.
- У грі "Відьмак 4" буде доступна українська мова. Точна дата виходу поки не відома.
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