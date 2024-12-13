Розробники показали перший трейлер гри "Відьмак 4"

Перший трейлер гри "Відьмак 4" показали на The Game Awards 2024.

"Початок нової саги та продовження однієї з найвідоміших рольових ігор усіх часів. Цирі займає центральне місце, як головна героїня, і вирушає у власну мандрівку, щоб стати професійним вбивцею монстрів", - йдеться у синопсисі.

Нова частина це перезапуск серії відеоігор від студії CD Projekt RED. Пригоди відьмака Ґеральта з Рівії у минулому, тепер гравці сфокусуються на історії Цирі.

"Відьмак 4" створюють на рушії Unreal Engine 5. CD Projekt RED наголошують, що це буде наймасштабніша та найамбітніша частина серії.