"Стосується запобігання корупції у війську": в Армія+ з'явився навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"
У застосунку Армія+ з’явився новий навчальний курс під назвою "Стоп корупція. Уповноважені". Його розроблено спеціально для антикорупційних уповноважених у Силах оборони України
Про це інформує Міністерство оборони України.
Курс складається з восьми навчальних модулів і охоплює теми виявлення корупційних ризиків, запуску антикорупційних програм, основ електронного декларування та ефективної комунікації з медіа щодо протидії корупції.
Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. Після кожного модуля користувачі проходять тест, а по завершенні всього курсу – фінальний іспит. У разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
Розробка матеріалів курсу здійснювалася Науковим центром проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України за сприяння Громадської спілки "Фонд підтримки реформ в Україні" в рамках програми підтримки Спеціального радника з питань оборони посольства Великої Британії в Україні.
"Загалом у застосунку тепер тринадцять освітніх курсів. 108 000 військових вже проходять їх, а 45 000 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це "Безпілотні системи. Основи БПЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека"", - підсумували уМіноборони.
- Крім того, до кінця липня в Україні запрацює система автоматизації обліку особового складу на рівні бригад і нижче під назвою "Імпульс".
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