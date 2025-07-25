"Стосується запобігання корупції у війську": в Армія+ з'явився навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"

Про це інформує Міністерство оборони України.

Курс складається з восьми навчальних модулів і охоплює теми виявлення корупційних ризиків, запуску антикорупційних програм, основ електронного декларування та ефективної комунікації з медіа щодо протидії корупції.

Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. Після кожного модуля користувачі проходять тест, а по завершенні всього курсу – фінальний іспит. У разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.

Розробка матеріалів курсу здійснювалася Науковим центром проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у секторі безпеки та оборони Національного університету оборони України за сприяння Громадської спілки "Фонд підтримки реформ в Україні" в рамках програми підтримки Спеціального радника з питань оборони посольства Великої Британії в Україні.

"Загалом у застосунку тепер тринадцять освітніх курсів. 108 000 військових вже проходять їх, а 45 000 з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це "Безпілотні системи. Основи БПЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека"", - підсумували уМіноборони.