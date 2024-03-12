Техногігант Xiaomi заявив про старт продажів своїх перших електромобілів

Про це повідомляє BBC.

Після цієї заяви акції Xiaomi підскочили більш ніж на 10% у Гонконзі.

За словами генерального директора Xiaomi Лей Цзюня, Speed Ultra 7 (SU7) - це технологія "суперелектродвигуна", яка здатна розганятися швидше, ніж деякі електромобілі Tesla і Porsche.

Компанія планує інвестувати 10 млрд доларів в автомобільний бізнес протягом наступних 10 років та увійти до п'ятірки найбільших автовиробників у світі.

Як зазначили у компанії, автомобілі, телефони та інші пристрої Xiaomi матимуть спільну операційну система, що може зацікавити існуючих клієнтів.

SU7 вироблятиметься підрозділом державного автовиробника BAIC Group на заводі в Пекіні, який може випускати до 200 тисяч автомобілів на рік.

У компанії заявили, що мають 59 магазинів у 29 містах по всій країні, які готові приймати замовлення на електромобілі.