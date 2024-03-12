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Головна Технології Техногігант Xiaomi заявив про старт продажів своїх перших електромобілів

Техногігант Xiaomi заявив про старт продажів своїх перших електромобілів

12 березня, 2024 вiвторок
11:28
Технології Xiaomi SU7

Китайський технологічний гігант Xiaomi заявив, що вже цього місяця почне поставки свого першого електромобіля, ціна авто буде оголошена 28 березня

Про це повідомляє BBC.

Після цієї заяви акції Xiaomi підскочили більш ніж на 10% у Гонконзі.

За словами генерального директора Xiaomi Лей Цзюня, Speed Ultra 7 (SU7) - це технологія "суперелектродвигуна", яка здатна розганятися швидше, ніж деякі електромобілі Tesla і Porsche.

Компанія планує інвестувати 10 млрд доларів в автомобільний бізнес протягом наступних 10 років та увійти до п'ятірки найбільших автовиробників у світі.

Як зазначили у компанії, автомобілі, телефони та інші пристрої Xiaomi матимуть спільну операційну система, що може зацікавити існуючих клієнтів.

SU7 вироблятиметься підрозділом державного автовиробника BAIC Group на заводі в Пекіні, який може випускати до 200 тисяч автомобілів на рік.

У компанії заявили, що мають 59 магазинів у 29 містах по всій країні, які готові приймати замовлення на електромобілі.

  • 28 грудня минулого року китайський виробник смартфонів Xiaomi представив свій перший електромобіль: компанія має намір увійти до п'ятірки найбільших автовиробників світу.

Теги:
Світ
Китай
авто
електромобіль
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