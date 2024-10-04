Telegram назвав причину останніх збоїв в роботі
У месенджері Telegram розповіли, що причиною останніх збоїв у його роботі стали навантаження через події на Близькому Сході
Про це поінформувала пресслужба месенджера.
"У зв'язку з останніми подіями на Близькому Сході, зокрема, в Ізраїлі, Лівані та Ірані, Telegram зазнав безпрецедентних навантажень", - зазначено в повідомленні.
Користувачі месенджера останніми днями, зокрема, 3 жовтня, могли мати проблеми зі зʼєднанням та завантаженням медіа.
У Telegram додали, що наразі всі проблеми щодо збоїв у роботі вирішені.
"Завдяки зусиллям нашої технічної команди Telegram залишався доступним у більшості країн, і наразі всі проблеми повністю вирішені. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться в матеріалі.
- 3 жовтня в роботі месенджера Telegram близько 14:00 зафіксували масштабний збій. Згодом стало відомо про відновлення роботи месенджера.
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