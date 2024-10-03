У роботі Telegram стався масштабний збій
У роботі месенджера Telegram зафіксували масштабний збій. Користувачі скаржаться на повільне завантаження й надсилання повідомлень
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Такі дані наводить сервіс Downdetector
За інформацією сервісу, проблеми з роботою Telegram розпочались близько 14:00.
Фото: downdetector.com
Також користувачі скаржаться на повільну роботу застосунку і збої під час підключення до мережі.
- Після арешту засновника та власника Telegram Павла Дурова месенджер почав співпрацювати з поліцією Франції та надав дані, які запитували правоохоронці.
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