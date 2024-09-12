Після арешту Дурова Telegram почав співпрацювати з поліцією Франції
Після арешту засновника та власника Telegram Павла Дурова месенджер почав співпрацювати з поліцією Франції та надав дані, які запитували правоохоронці
Про це пише Libération.
Як зазначає видання, Telegram відповів на запит щодо дитячої порнографії та педофілії від французького Управління у справах неповнолітніх, надавши дані про ймовірних підозрюваних.
Внаслідок цього прокуратурам Франції рекомендували відновити розслідування, пов'язані з Telegram, які були призупинені через відмову месенджера співпрацювати з правоохоронцями.
"Ми дійсно помітили, що вже деякий час Telegram більш схильний співпрацювати з правоохоронними органами", - зазначили у прокуратурі Бельгії.
Проте видання пише, що наразі незрозуміло, чи Telegram прагне добитися поступок з боку французької влади, чи дійсно налаштований на постійну співпрацю із правоохоронцями.
Арешт засновника Telegram Дурова у Франції
Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.
Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним у Баку.
27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень. Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування кіберзлочинів.
28 серпня стало відомо, що Дурова взяли під судовий нагляд. Його можуть звільнити з-під варти після внесення застави. 31 серпня Дуров під час допиту в Парижі зізнався у зв'язках з французькими спецслужбами.
На початку вересня стало відомо, що Telegram дозволив користувачам повідомляти модераторів про незаконний контент у приватних чатах після арешту генерального директора Павла Дурова.
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