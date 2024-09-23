Telegram відправлятиме "відповідним органам" IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила месенджера
Після арешту генерального директора Telegram Павла Дурова месенджер оновив умови використання та політику конфіденційності застосунку
Про це повідомив Павло Дуров.
Так, за останні кілька тижнів спеціальна команда модераторів за допомогою штучного інтелекту зробила пошук Telegram "набагато безпечнішим".
Відтепер увесь виявлений проблемний контент недоступний. Також було оновлено Умови надання послуг та Політика конфіденційності для всіх користувачів незалежно від регіону.
"Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути надані відповідним органам у відповідь на законні запити", - написав Дуров.
Гендиректор наголосив, що пошук у Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів.
- Після арешту Дурова месенджер почав співпрацювати з поліцією Франції та надав дані, які запитували правоохоронці.
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