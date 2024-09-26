У Дії іноземці сформували понад 20 тис. посвідок на проживання в Україні, - Федоров

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, Кабінет міністрів 26 вересня підтвердив успіх такого проєкту, і відтепер електронні посвідки використовуватимуть постійно.

Міністр розповів, що іноземці громадяни за два роки створили в Дії понад 18,3 тис. посвідок на постійне проживання та ще понад 2,8 тис. на тимчасове.

Федоров також нагадав: посвідка в Дії дозволяє створити Дія.Підпис та користуватися іншими державними сервісами.

"Усюди, де треба посвідка, показуйте документ у смартфоні й не переймайтеся, що забули фізичний документ удома. А ще працюємо над тим, щоб ви могли зручно шерити копії посвідок через Дію", - написав він.

Водночас міністр анонсував програму u-Residency для іноземців, яка дозволить їм відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні.