У Дії іноземці сформували понад 20 тис. посвідок на проживання в Україні, - Федоров
За два роки іноземці сформували через застосунок "Дія" понад 20 тис. посвідок на постійне та тимчасове проживання
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, Кабінет міністрів 26 вересня підтвердив успіх такого проєкту, і відтепер електронні посвідки використовуватимуть постійно.
Міністр розповів, що іноземці громадяни за два роки створили в Дії понад 18,3 тис. посвідок на постійне проживання та ще понад 2,8 тис. на тимчасове.
Федоров також нагадав: посвідка в Дії дозволяє створити Дія.Підпис та користуватися іншими державними сервісами.
"Усюди, де треба посвідка, показуйте документ у смартфоні й не переймайтеся, що забули фізичний документ удома. А ще працюємо над тим, щоб ви могли зручно шерити копії посвідок через Дію", - написав він.
Водночас міністр анонсував програму u-Residency для іноземців, яка дозволить їм відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні.
- 20 вересня стало відомо, що за рейтингом Online services Index, міжнародного дослідження E-Government Development Index, Україна посіла 5 місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг у світі.
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