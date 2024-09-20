Україна посіла 5 місце у світі за рівнем розвитку цифрових держпослуг
За рейтингом Оnline services Index, міжнародного дослідження E-Government Development Index, Україна посіла 5 місце за рівнем розвитку цифрових державних послуг у світі
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Рейтинг оцінює 193 країни та розробляється ООН. Його лідером стала Південна Корея, Данія посіла друге місце, коли Естонія - третє. Водночас Україна опинилася на пʼятьому місці після Саудівської Аравії.
Федоров підкреслив, що в 2018 році Україна в аналогічному дослідженні була на 102-му місці. Таким чином, держава за 6 років піднялася на 97 позицій.
"Першими прирівняли електронні документи до паперових і четвертими в Європі запустили цифрові водійські права. Реєстрація ФОП в Україні — найшвидша в усьому світі, усього 4 секунди. Крім 5-го місця за рівнем розвитку цифрових послуг, ми на першому місці щодо залученості громадян до державних процесів через онлайн", - нагадав міністр.
Водночас він наголосив, що Дією користуються майже 21 млн українців.
"Зараз наш досвід цінний для всього світу, у нас вчаться, нашу Дію хочуть інтегрувати інші країни", - додав Федоров.
- 19 вересня Міністерство цифрової трансформації оновило портал Дія.Бізнес. Серед іншого, у новій версії представили покращений особистий кабінет і чатбот.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.62
- Актуальне
- Важливе