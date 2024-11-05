У Генштабі розповіли, як робота РЕБ може впливати на мобільні телефони
У Генштабі розповіли, що через роботу засобів радіоелектронної боротьби під час російських повітряних атак, мобільні телефони можуть некоректно показувати час
Про це інформує Генштаб.
Зазначено, що, зокрема, для підвищення ефективності впливу на РФ застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг). Внаслідок цього мобільні телефони, в яких увімкнена функція автоматичного уточнення часу, можуть хибно показувати час.
"Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися", - пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби.
- Раніше експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів, що завдяки системам радіоелектронної боротьби, Україна може ефективно впливати на навігаційні системи ворожих ракет, змушуючи їх відхилятися від курсу.
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