У Генштабі розповіли, як робота РЕБ може впливати на мобільні телефони

Про це інформує Генштаб.

Зазначено, що, зокрема, для підвищення ефективності впливу на РФ застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг). Внаслідок цього мобільні телефони, в яких увімкнена функція автоматичного уточнення часу, можуть хибно показувати час.

"Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися", - пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби.