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Головна Технології У Генштабі розповіли, як робота РЕБ може впливати на мобільні телефони

У Генштабі розповіли, як робота РЕБ може впливати на мобільні телефони

Ольга Бабишена
5 листопада, 2024 вiвторок
17:54
Технології мобільні мережі телефон андроид

У Генштабі розповіли, що через роботу засобів радіоелектронної боротьби під час російських повітряних атак, мобільні телефони можуть некоректно показувати час

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Про це інформує Генштаб. 

Зазначено, що, зокрема, для підвищення ефективності впливу на РФ застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS (спуфінг). Внаслідок цього мобільні телефони, в яких увімкнена функція автоматичного уточнення часу, можуть хибно показувати час. 

"Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися", - пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби. 

  • Раніше експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів, що завдяки системам радіоелектронної боротьби, Україна може ефективно впливати на навігаційні системи ворожих ракет, змушуючи їх відхилятися від курсу. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
повітряна тривога
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