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Ексклюзив

Експерт з авіації Романенко припустив, чому в Україні почали ефективніше працювати системи РЕБ

16 січня, 2024 вiвторок
22:02
Війна з Росією Станція РЕБ "Поле-21"

Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко пояснив, що завдяки системам радіоелектронної боротьби, Україна може ефективно впливати на навігаційні системи ворожих ракет, змушуючи їх відхилятися від курсу

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"Більшість ракет, особливо корейські ракети, наводяться по GPS, у всякому разі більша частина шляху вони використовують супутникові системи. Корейські ракети використовують три супутникові системи - це року російська ГЛОНАСС, китайська Baidu й американська GPS; російські ракети використовують ще і європейську систему Galileo. Тобто якщо поставити перешкоди цим систем, трішечки змінити ці сигнали, то ракети будуть відхилятися і не обов'язково вони потраплять у ту пасивну систему, яка у них є на борту та не залежить від GPS; відхилення можуть бути на стільки великі, що вони вже не зможуть повернутися на траєкторію", - пояснює Романенко.

Крім того, експерт припускає, що можливо Україна отримала нові системи радіоелектронної боротьби, які дозволяють втручатися загалом в навігаційну систему або систему зв'язку російських ракет.

"Я так вважаю, що угрупування засобів РЕБ у нас не стільки збільшилося, скільки збільшилося їхнє розташування і потужність, тому що зараз видно, що ця РЕБ стала ефективною, хоча раніше теж бували випадки коли ракети падали будь-де, але цього разу речник Повітряних сил сказав, що ракети взагалі десь попадали в полях, лісах. Тобто в їхню навігаційну систему, маршрути були внесені якісь корективи непередбачені тими, хто їх запускав", - підкреслює провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

За даними експерта з авіації, у кожному пакеті допомоги від США чи Німеччини прибутні засоби радіоелектронної боротьби: "Вона поставляється і вочевидь досягла такої щільності й такої ефективності, що зараз ми вже можемо не витрачати ракети на збиття російських засобів ураження особливо це ефективно проти "шахедів".

Що передувало

Уночі та вранці 13 січня російські війська атакували Україну різними видами ракет та безпілотниками. Зазначається, що росіяни завдали удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА.
 
Усього окупанти за ніч і ранок спрямували на українські території 40 повітряних цілей. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 8 російських крилатих ракет.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час російської ранкової атаки у суботу, 13 січня, половина запущених аеробалістичних ракет "Кинджал" не досягла цілі. Ігнат уточнив, що загалом понад 20 повітряних цілей, окрім восьми збитих, не досягли своєї мети. Вони або впали у полі, або зазнали впливу українських засобів радіоелектронної боротьби, або підірвались у повітрі.

Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявляє, що Україна активно розвиває технології радіоелектронної боротьби, це дозволяє знижувати ризики від ракетних атак РФ та захищати цивільне населення.

14 січня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що місцева влада може купувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб захистити громади від ракетних ударів РФ.  

Новини
російська армія
ЗСУ
окупанти
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