У Мінцифрі анонсували 4 цифрових проєкти для протидії корупції
Міністерство цифрової трансформації наразі працює над чотирма цифровими проєктами в Дії для протидії корупції
Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.
Зокрема, йдеться про такі послуги: розмитнення авто в Дії, еАкциз, електронний нотаріат і нові будівельні послуги.
За словами Федорова, розмитнення авто в Дії є однією з ключових антикорупційних реформ. Він зазначив, що "цифровізація прибере людину з процесу й покаже, як може працювати митниця, коли немає чиновника".
Система еАкциз дасть змогу моніторити кожну одиницю тютюну та алкоголю. Після запуску перевірити легальність продукції можна буде безпосередньо в Дії. Завдяки цій послузі держава не втрачатиме гроші на тіньовому ринку.
Також Міністерство працює над єдиною електронною системою для нотаріусів. Першим пілотним проєктом, який планують запустити, є нотаріальні послуги по відеозв'язку з нотаріусом у Дії.
Крім того, у відомстві працюють над цифровізацією сервісів у будівництві, зокрема нещодавно запустили містобудівний кадастр.
"В електронній системі буде вся інформація про будівництво в місті, зникне можливість "переписувати" містобудівні документи та видачі дозволів "під столом". На основі кадастру запускатимемо ще більше цифрових будівельних сервісів для українців", – додав Федоров.
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