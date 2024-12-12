У Мінцифрі анонсували 4 цифрових проєкти для протидії корупції

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

Зокрема, йдеться про такі послуги: розмитнення авто в Дії, еАкциз, електронний нотаріат і нові будівельні послуги.

За словами Федорова, розмитнення авто в Дії є однією з ключових антикорупційних реформ. Він зазначив, що "цифровізація прибере людину з процесу й покаже, як може працювати митниця, коли немає чиновника".

Система еАкциз дасть змогу моніторити кожну одиницю тютюну та алкоголю. Після запуску перевірити легальність продукції можна буде безпосередньо в Дії. Завдяки цій послузі держава не втрачатиме гроші на тіньовому ринку.

Також Міністерство працює над єдиною електронною системою для нотаріусів. Першим пілотним проєктом, який планують запустити, є нотаріальні послуги по відеозв'язку з нотаріусом у Дії.

Крім того, у відомстві працюють над цифровізацією сервісів у будівництві, зокрема нещодавно запустили містобудівний кадастр.

"В електронній системі буде вся інформація про будівництво в місті, зникне можливість "переписувати" містобудівні документи та видачі дозволів "під столом". На основі кадастру запускатимемо ще більше цифрових будівельних сервісів для українців", – додав Федоров.