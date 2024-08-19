У Monobank повідомили про припинення масштабної DDOS-атаки, що тривала 3 доби

Про це він повідомив у телеграм.

Гороховський додав, що всього за три доби його команда отримала понад 7,5 мільярда запитів до сервісів.

Зазначається, що атака на банк припинилася о другій годині ночі.

"Ні на хвилину ми не сповільнилися і не зупиняли обслуговування клієнтів. Я дуже вдячний нашій ІТ-команді та всім, хто висловив нам слова підтримки та запропонував допомогу", - підкреслив співзасновник Monobank.