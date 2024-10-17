У Monobank з'явилась нова функція "Групові витрати"

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Для того, щоб скористатися послугою, спершу потрібно натиснути "Переказати на картку", а далі - "Групові витрати".

"Ви створюєте групу з контактами, потім додаєте туди витрати з вашої виписки або вводите їх вручну й вибираєте - хто з контактів скільки винен", - написав Гороховський.

Крім того, раз на добу можна відправити нагадування від Monobank усім, хто ще не повернув гроші.