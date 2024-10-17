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Головна Технології У Monobank з'явилась нова функція "Групові витрати"

У Monobank з'явилась нова функція "Групові витрати"

Юлія Лаврук
17 жовтня, 2024 четвер
11:29
Технології Monobank

У Monobank з'явилася нова функція "Групові витрати", за допомогою якої можна розділити чек між кількома людьми

Зміст

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Для того, щоб скористатися послугою, спершу потрібно натиснути "Переказати на картку", а далі - "Групові витрати".

"Ви створюєте групу з контактами, потім додаєте туди витрати з вашої виписки або вводите їх вручну й вибираєте - хто з контактів скільки винен", - написав Гороховський.

Крім того, раз на добу можна відправити нагадування від Monobank усім, хто ще не повернув гроші.

  • Відтепер українці можуть перевірити, чи бере той, чи інший товар участь у програмі "Національний кешбек", відсканувавши штрихкод через Дію.
Теги:
Суспільство
Україна
monobank
Економіка
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