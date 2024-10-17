У Monobank з'явилась нова функція "Групові витрати"
У Monobank з'явилася нова функція "Групові витрати", за допомогою якої можна розділити чек між кількома людьми
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Для того, щоб скористатися послугою, спершу потрібно натиснути "Переказати на картку", а далі - "Групові витрати".
"Ви створюєте групу з контактами, потім додаєте туди витрати з вашої виписки або вводите їх вручну й вибираєте - хто з контактів скільки винен", - написав Гороховський.
Крім того, раз на добу можна відправити нагадування від Monobank усім, хто ще не повернув гроші.
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