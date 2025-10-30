У Резерв+ зʼявилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дітей

Про це інформує офіційний сайт Міноборони.

Щоб отримати відстрочку, потрібно подати запит у системі, яка автоматично перевіряє наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження інформація про відстрочку відображається в електронному військовому документі.

"Процес займає від кількох хвилин до кількох годин і не вимагає особистого звернення до ТЦК", - зазначає міноборони.

Для оформлення цієї відстрочки у ДРАЦС має бути актуальна інформація про дитину та про смерть або втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого відділу ДРАЦС.

Застосунок Резерв+ вже підтримує 10 типів онлайн-відстрочок, серед яких:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I або II групи;

жінки та чоловіки військових з дитиною;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники вищої та професійної освіти.

"Автоматизація процесу забезпечує швидке, прозоре та безпечне оформлення відстрочок без ризику маніпуляцій", - наголосили у повідомленні.