У Резерв+ зʼявилася відстрочка для батьків, які самостійно виховують дітей
Застосунок Резерв+ тепер дозволяє батькам та матерям, які самостійно виховують дитину до 18 років, оформлювати відстрочку онлайн, якщо інший із батьків помер або втратив батьківські права
Про це інформує офіційний сайт Міноборони.
Щоб отримати відстрочку, потрібно подати запит у системі, яка автоматично перевіряє наявність підстав у державних реєстрах. У разі підтвердження інформація про відстрочку відображається в електронному військовому документі.
"Процес займає від кількох хвилин до кількох годин і не вимагає особистого звернення до ТЦК", - зазначає міноборони.
Для оформлення цієї відстрочки у ДРАЦС має бути актуальна інформація про дитину та про смерть або втрату батьківських прав іншого з батьків. Якщо дані відсутні, необхідно звернутися з відповідними документами до будь-якого відділу ДРАЦС.
Застосунок Резерв+ вже підтримує 10 типів онлайн-відстрочок, серед яких:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I або II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти та аспіранти;
- працівники вищої та професійної освіти.
"Автоматизація процесу забезпечує швидке, прозоре та безпечне оформлення відстрочок без ризику маніпуляцій", - наголосили у повідомленні.
- 18 жовтня у мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.
