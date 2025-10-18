Відстрочку для батьків дітей з інвалідністю відтепер можна оформити у "Резерв+"

Міністерство оборони України інформує, що процедура відбувається онлайн, без довідок і черг.

"Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримує результат у смартфоні" , - зазначає Міноборони.

Хто має право отримати відстрочку

Рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.

Якщо обидва батьки — військовозобов’язані, кожен може подати запит окремо.

Система може відмовити, якщо дані про дитину чи її інвалідність відсутні або неповні в реєстрах. У цьому випадку вам буде запропоновано оновити дані через електронний кабінет особи з інвалідністю, або звернутися до ЦНАП , органу соціального захисту населення або пенсійного фонду.