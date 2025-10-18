Відстрочку для батьків дітей з інвалідністю відтепер можна оформити у "Резерв+"
У мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася нова можливість – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини
Міністерство оборони України інформує, що процедура відбувається онлайн, без довідок і черг.
"Система автоматично перевіряє інформацію в державних реєстрах, а користувач отримує результат у смартфоні" , - зазначає Міноборони.
Хто має право отримати відстрочку
- Рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи.
- Якщо обидва батьки — військовозобов’язані, кожен може подати запит окремо.
Система може відмовити, якщо дані про дитину чи її інвалідність відсутні або неповні в реєстрах. У цьому випадку вам буде запропоновано оновити дані через електронний кабінет особи з інвалідністю, або звернутися до ЦНАП , органу соціального захисту населення або пенсійного фонду.
- 6 серпня в Міноборони повідомили, що в оновленні застосунку Резерв+ додали відстрочку для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної освіти, наукових установ та організацій.
