У Резерв+ зʼявилася нова відстрочка – для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність
В оновленні застосунку Резерв+ можна отримати нову відстрочку – для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи
Про це повідомило Міністерство оборони України.
У міністерстві пояснили, що для отримання цієї відстрочки інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України. Також необхідно мати запис про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану.
Оформити цей вид відстрочки просто: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", відповідну категорію – і згодом надійде сповіщення з результатом.
У Міноборони нагадали, що відстрочки в Резерв+ запустили торік у листопаді. На сьогодні 40% усіх відстрочок оформлюють саме в застосунку.
- 8 травня 2024 року Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані. Поступово в нього додавали дедалі більше функцій.
- Дві нові відстрочки, які з'являться в застосунку, в Міноборони анонсували 17 липня
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.38 Купівля 41.38Продаж 41.9
- EUR Купівля 47.85Продаж 48.49
- Актуальне
- Важливе