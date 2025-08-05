У Резерв+ зʼявилася нова відстрочка – для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У міністерстві пояснили, що для отримання цієї відстрочки інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України. Також необхідно мати запис про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану.

Оформити цей вид відстрочки просто: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", відповідну категорію – і згодом надійде сповіщення з результатом.

У Міноборони нагадали, що відстрочки в Резерв+ запустили торік у листопаді. На сьогодні 40% усіх відстрочок оформлюють саме в застосунку.