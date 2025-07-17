У Резерв+ невдовзі з'являться нові відстрочки від мобілізації
Міністерство оборони працює над розширенням сервісу в Резерв+. Наприкінці липня – на початку серпня у застосунку з'являться нові відстрочки від мобілізації
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Оформити відстрочки онлайн зможуть:
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
- громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.
"Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій", - написала Черногоренко.
Вона анонсувала появу нових опцій для родин, які виховують дитину з інвалідністю.
- 18 травня 2024 року Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані. Поступово в нього додавали дедалі більше функцій.
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