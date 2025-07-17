У Резерв+ невдовзі з'являться нові відстрочки від мобілізації

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Оформити відстрочки онлайн зможуть:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти — якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, — за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

"Розумію, як важливо зараз мати змогу оформити відстрочку онлайн — без зайвих черг і прив’язки до ТЦК. Тому працюємо над тим, щоб якомога швидше розширити сервіс і для інших категорій", - написала Черногоренко.

Вона анонсувала появу нових опцій для родин, які виховують дитину з інвалідністю.