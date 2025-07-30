У Росії заблокували Speedtest – начебто через загрозу збору даних для кібератак

Про це повідомило російське пропагандистське інформагентство Інтерфакс.

Роскомнагляд заявив, що компанія Ookla за допомогою сервісу Speedtest збирає дані, які можуть бути використані для кібератак на російські мережі зв'язку та компанії.

"Американська компанія збирає дані про пристрій російської мережі зв'язку, її схему, потужність вузлів, працездатність, у тому числі в частині географії та часу доступності регіональних сегментів мережі", – повідомили в пресслужбі відомства.

Раніше в Роскомнагляді уточнили, що "доступ до сервісу Speedtest обмежений згідно з ухвалою уряду РФ № 127 від 12.02.2020 у зв'язку з виявленими загрозами безпеці роботи мережі зв'язку загального користування та російського сегмента мережі "Інтернет".

РКН рекомендував жителям Росії користуватися "довіреними російськими сервісами". І додали, що "фахівці підпорядкованого Роскомнагляду центру моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування розробили додаток "ПроМережа" – вітчизняне рішення для перевірки швидкості передачі даних, рівня мобільного сигналу й доступності інтернет-ресурсів для пристроїв на ОС Андроїд".

Сервіс Speedtest від американської компанії Ookla запустили 2006 року. Він дає змогу аналізувати швидкість інтернету та затримку з'єднання. Станом на минулий рік за допомогою цього сервісу було проведено понад 50 млрд тестів по всьому світу.

Компанію Ookla у РФ притягували до адміністративної відповідальності у 2022 й у 2023 роках за відмову локалізувати дані росіян у РФ.