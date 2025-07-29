У РФ пропонують створити державний VPN, який блокуватиме YouTube та instagram, - ЦПД
Ексрадник диктатора РФ Володимира Путіна запропонував створити російський державний VPN-сервіс, аби заблокувати зарубіжні "екстремістські" ресурси
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"У Росії запропонували створити державний VPN-сервіс — "ГосVPN", який дозволятиме росіянам заходити лише на легальні, затверджені урядом РФ зарубіжні ресурси — медичні журнали та наукові публікації", – йдеться в матеріалі.
Зазначено, що таку ідею висунув ексрадник Путіна Герман Клименко, який вважає, що такі дії дозволять вберегти росіян від "ворожої" інформації.
Так, VPN блокуватиме громадянам РФ доступ до "екстремістських" платформ – зокрема, YouTube та instagram.
"Насправді ж Кремль під приводом "турботи" про суспільство намагається замаскувати своє справжнє бажання — посилення тотального контролю над громадянами. Йдеться не лише про цензуру контенту - влада хоче знати, хто і коли його переглядає. Так, "ГосVPN" та подібні нововведення стають частиною політики РФ, спрямованої на повну цифрову та інформаційну ізоляцію населення", – зауважує ЦПД.
- Раніше YouTube заблокував на території України канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього нардепа Геннадія Балашова: проти них раніше ввели санкції.
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