У РФ пропонують створити державний VPN, який блокуватиме YouTube та instagram, - ЦПД

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"У Росії запропонували створити державний VPN-сервіс — "ГосVPN", який дозволятиме росіянам заходити лише на легальні, затверджені урядом РФ зарубіжні ресурси — медичні журнали та наукові публікації", – йдеться в матеріалі.

Зазначено, що таку ідею висунув ексрадник Путіна Герман Клименко, який вважає, що такі дії дозволять вберегти росіян від "ворожої" інформації.

Так, VPN блокуватиме громадянам РФ доступ до "екстремістських" платформ – зокрема, YouTube та instagram.

"Насправді ж Кремль під приводом "турботи" про суспільство намагається замаскувати своє справжнє бажання — посилення тотального контролю над громадянами. Йдеться не лише про цензуру контенту - влада хоче знати, хто і коли його переглядає. Так, "ГосVPN" та подібні нововведення стають частиною політики РФ, спрямованої на повну цифрову та інформаційну ізоляцію населення", – зауважує ЦПД.