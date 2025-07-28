YouTube заблокував канали російської журналістки Латиніної та екснардепа Балашова
YouTube заблокував на території України канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього нардепа Геннадія Балашова: проти них раніше ввели санкції
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
"Заблоковано канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України та проти якого в Україні порушено кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що на своїх YouTube-каналах вони поширювали наративи, що співзвучні з російською пропагандою.
- Президент України Володимир Зеленським своїм указом № 502/2025 від 20 липня 2025 року розширив дію персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на п'ять фізичних осіб з російським та українським громадянством. Під санкції потрапили Латиніна, Королевська, Балашов, а також блогер Андрій Луганський та російська пропагандистка Аксьоненко.
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