YouTube заблокував канали російської журналістки Латиніної та екснардепа Балашова

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Заблоковано канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України та проти якого в Україні порушено кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на своїх YouTube-каналах вони поширювали наративи, що співзвучні з російською пропагандою.