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Латиніна, Королевська, Балашов, а також блогер Андрій Луганський та російська пропагандистка Аксьоненко потрапили під санкції: що про них відомо

Анатолій Буряк
20 липня, 2025 неділя
16:54
Економіка санкції

Президент України Володимир Зеленським своїм указом № 502/2025 від 20 липня 2025 року розширив дію персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на п'ять фізичних осіб з російським та українським громадянством

Зміст

Перелік тих, хто потрапив під затверджені главою держави санкції РНБО, з усіма юридичними подробицями міститься у загальнодоступному додатку до указу.

Втілення санкцій та контроль за їх дотриманням покладане на Кабінет Міністрів України, Службу безпеки України разом, Національний банк України та Комісію державних нагород та геральдики при президентові України, мовиться у відповідному рішенні Ради нацбезпеки і оборони за підписом Рустема Умєрова, яке долучено до указу.

Окрім того, Міністерство закордонних справ України має "поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів".

Санкції впроваджено на основі "пропозицій, внесених СБУ", наголошується у тексті рішення РНБО. Під них потрапили росіянки Юлія Латиніна, Тетяна Аксьоненко, українці Наталія Королевська, Геннадій Балашов, Андрій Серебрянський.

Юлія Латиніна

Російська політемігрантка, письменниця та публіцистка, яка у своїх етерах на Ютубі від проукраїнських позицій на початку повномасштабного вторгнення перейшла до різкої антиукраїнської риторики. Зокрема, вона виступає проти державного статусу української мови, висміює україноцентричні державні та суспільні ініціативи й публічно стверджує, що РФ має перемогти у загарбницькій війні проти України.

Протягом багатьох років Латиніна мала площадку для виступів завдяки не діючій нині радіостанції "Эхо Москвы". Зараз розшифровки її етерів постійно публікуються на перезапущеному сайті "Эха".

Живе та працює у країнах Балтії (Естонія, Латвія).

Наталія Королевська

Колишня народна депутатка України, підприємиця. Родом з Луганщини.

Політичну кар'єру починала з "Батьківщиною" Юлії Тимошенко та БЮТ, потім зайнялася самостійним політпроєктом "Україна - вперед" і зрештою опинилася у складі парламентської фракції забороненої нині проросійської ОПЗЖ.

Журналісти "Схем" знайшли у Королевської паспорт громадянки РФ.

Її рідний брат Костянтин Юрійович Королевський — колишній заступник міністра регіонального розвитку РФ.

Виїхала з України з початком російського повномасштабного вторгнення. Згідно із відкритими даними, Королевська зараз мешкає з родиною у Дубаї, де у неї є елітна нерухомість.

Геннадій Балашов

Теж колишній нардеп і підприємець. Виходець з міста Дніпро. 

Один з перших українських політичних відеоблогерів.

Займався нерухомістю у Дніпрі та Києві, розвивав лібертаріанський політпроєкт "5.10".

Виступав з антиукраїнськими заявами (наприклад, в етері не існуючого нині телеканалу "Наш" з орбіти Мураєва-Медведчука закликав "бити україномовних каменем в голову").

2021 рік - заарештований у справі про нібито махінації з нерухомістю.

2022 рік - перебрався до Флориди (США).

Андрій Луганський (справжнє ім'я - Андрій Серебрянський)

Відеоблогер з 2017 року.

Кандидат у народні депутати від "Європейської Солідарності" на парламентських виборах 2019 року.

Зараз живе у Канаді, звідки веде на Ютубі стріми з поширенням російських пропагандистських тез про процес мобілізації в Україні, ТЦК і правоохоронців.

Тетяна Аксьоненко

Займається ворожими ІПСО у соцмережах, модерує російський військово-пропагандистський ТГ-канал "Архангел спецназа".

Теги:
Новини
Кабмін
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Латвія
Батьківщина
НБУ
Естонія
РНБО
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СБУ
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Володимир Зеленський
мобілізація
ОАЕ
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
ОПЗЖ
Дубаї
агенти Кремля
пропаганда
Рустем Умєров
ТЦК
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