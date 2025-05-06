У застосунок "Армія+" додали 5 нових рапортів
До застосунку "Армія+" додали п'ять нових рапортів, серед них - рапорт про повернення на службу з відпустки, відрядження чи лікування
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Вказано, що було додано рапорти для:
- отримання довідки про участь у бойових діях
- отримання витягу з наказу
- отримання витягу з послужного списку
- відпустка для догляду за дитиною (до 3 років)
- повернення з відпустки, відрядження чи лікування
"Усі рапорти на отримання тих чи інших документів для зручності тепер зібрані в одному розділі. Вони доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Play Market", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що рапорти можна подати за кілька хвилин. Для зручності вони мають інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Також є чіткий алгоритм подачі з підказками на кожному кроці.
"Поступово продовжуємо покривати запити військових, які можна отримати завдяки рапорту. Приміром, цього разу реалізували рапорт на повернення в частину після відпустки, відрядження чи лікування. Про нього нас просили не один раз, щоб з'явилася можливість подати його за кілька хвилин – і ми відгукуємося на цей запит. Також додали рапорти на довідки та витяги, завдяки яким можна отримати соціальні гарантії на кшталт безоплатного проїзду в транспорті чи знижку на оплату комунальних послуг", – розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
- 2 квітня у застосунку "Армія+" з’явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я.
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