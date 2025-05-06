У застосунок "Армія+" додали 5 нових рапортів

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Вказано, що було додано рапорти для:

отримання довідки про участь у бойових діях

отримання витягу з наказу

отримання витягу з послужного списку

відпустка для догляду за дитиною (до 3 років)

повернення з відпустки, відрядження чи лікування

"Усі рапорти на отримання тих чи інших документів для зручності тепер зібрані в одному розділі. Вони доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Play Market", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що рапорти можна подати за кілька хвилин. Для зручності вони мають інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Також є чіткий алгоритм подачі з підказками на кожному кроці.

"Поступово продовжуємо покривати запити військових, які можна отримати завдяки рапорту. Приміром, цього разу реалізували рапорт на повернення в частину після відпустки, відрядження чи лікування. Про нього нас просили не один раз, щоб з'явилася можливість подати його за кілька хвилин – і ми відгукуємося на цей запит. Також додали рапорти на довідки та витяги, завдяки яким можна отримати соціальні гарантії на кшталт безоплатного проїзду в транспорті чи знижку на оплату комунальних послуг", – розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.