Україна та Данія розробляють комплекс для перехоплення дронів на основі ШІ, – Defence Express

Про це повідомляє Defence Express.

Terma Group відома як виробник авіаційного обладнання, чиї пілони PIDS+ і ECIPS+ вже використовуються на українських винищувачах F-16. Але крім цього компанія спеціалізується на радарних системах для суші й моря, зокрема для виявлення дронів, а також на авіоніці та електроніці. Вона постачає понад 80 критично важливих компонентів для винищувача F-35, включаючи елементи фюзеляжу, пілони та радіоелектроніку. Українська сторона підкреслює досвід Terma як системного інтегратора й експерта в роботі з сенсорами.

Хоча Odd Systems не розкриває деталей, Terma повідомила, що надасть передові сенсорні технології та системи ситуаційної обізнаності для українських безпілотних платформ, які вже мають бойовий досвід. Компанії мають на меті створити систему, здатну виявляти, відстежувати та автономно знешкоджувати різні типи повітряних загроз — від FPV-дронів і квадрокоптерів Mavic до розвідувальних і дальніх БПЛА.

Однією з таких платформ-перехоплювачів, імовірно, стане Horska-12 — дрон-винищувач власного виробництва Odd Systems. Хоча конкретний вигляд майбутньої системи ще не визначено, очевидно, що вона поєднуватиме як виявлення цілей, так і активне перехоплення.

Terma вже почала набір інженерів і спеціалістів для реалізації цього проєкту.