В Україні запрацює мобільний застосунок Ветеран+, - Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров у четвер, 22 серпня, анонсував запуск мобільного застосунку для ветеранів "Ветеран+"
Про це він заявив на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність", передає Інтерфакс.
"Наш наступний крок, разом з іншими міністерствами - це застосунок "Ветеран+". Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже в роботі. Ми застосовуємо найкращий міжнародний досвід", - сказав Умєров.
В.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун своєю чергою зазначив, що цифровізація дасть можливість швидко скористатися послугами, які гарантує держава.
За його словами, у мобільному застосунку "Ветеран+" в електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.
- На початку серпня президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умєровим у четвер, 8 серпня, презентували платформу Армія+.
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