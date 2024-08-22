В Україні запрацює мобільний застосунок Ветеран+, - Умєров 

Про це він заявив на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність", передає Інтерфакс.

"Наш наступний крок, разом з іншими міністерствами - це застосунок "Ветеран+". Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже в роботі. Ми застосовуємо найкращий міжнародний досвід", - сказав Умєров.

В.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун своєю чергою зазначив, що цифровізація дасть можливість швидко скористатися послугами, які гарантує держава.

За його словами, у мобільному застосунку "Ветеран+" в електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.