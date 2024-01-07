В Україні запрацював бот, через який можна поскаржитися на зачинені укриття
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості розробило бот, через який можна залишити скаргу щодо зачинених укриттів або недопуск до них
Про це написав заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.
За словами Ткаченка, під час останніх масових обстрілів в мережі почали зʼявлятися скарги з різних міст України про недопуск до укриття та зачинені двері. Міністерство опрацювало ці повідомлення та вирішили оптимізувати та спростити цей процес.
"Все просто - ви заповнюєте бот і протягом 1 хвилини мені в телеграм приходить сповіщення, яке ми одразу беремо в роботу і відпрацьовуємо", - написав він.
Заступник міністра наголосив, що всі скарги він буде дивитися особисто та одразу перенаправляти до відповідальних на місцях.
Залишити скаргу можна тут.
- 19 жовтня в Україні запустили сайт "Залізне укриття". У ньому можна постійно знаходити інформацію про те, які укриття вже приведено до ладу, які укриття в процесі, і які укриття в планах.
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