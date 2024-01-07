В Україні запрацював бот, через який можна поскаржитися на зачинені укриття

Про це написав заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

За словами Ткаченка, під час останніх масових обстрілів в мережі почали зʼявлятися скарги з різних міст України про недопуск до укриття та зачинені двері. Міністерство опрацювало ці повідомлення та вирішили оптимізувати та спростити цей процес.

"Все просто - ви заповнюєте бот і протягом 1 хвилини мені в телеграм приходить сповіщення, яке ми одразу беремо в роботу і відпрацьовуємо", - написав він.

Заступник міністра наголосив, що всі скарги він буде дивитися особисто та одразу перенаправляти до відповідальних на місцях.

Залишити скаргу можна тут.