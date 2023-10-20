В Україні запустили сайт з даними про стан укриттів

Про це повідомляє Інтерфакс.

На сайті "Залізне укриття" представлено інформацію щодо приведення до ладу укриттів у країні.

"Ми запускаємо сьогодні робочий портал, який називається "Залізне укриття", у якому можна постійно знаходити інформацію про те, які укриття вже приведено до ладу, які укриття в процесі, і які укриття в планах", - розповів міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, який очолює координаційний штаб з укриттів, сказав, що на порталі буде оприлюднено інформацію про стан об'єктів за областями.

"Ми показуємо ситуацію в розрізі кожної області, регіону та населеного пункту. Ви зможете побачити детальніше на сайті", - сказав Ткаченко.

За словами Ткаченка, фонд захисних споруд цивільного захисту, який наразі становить 61 803 об'єкти, буде постійно змінюватися.

"За результатами кожної ревізії ми значну кількість укриттів прибираємо з фонду, і частину потім знову додаємо. Це живий процес", - додав Камишін.