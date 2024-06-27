Як ШІ трансформує клієнтський сервіс: досвід Global Bilgi
Компанія Global Bilgi понад 15 років надає послуги аутсорсингу контакт-центрів, активно займаючись розробкою програмного забезпечення для цієї сфери
Як українська компанія, Global Bilgi створює робочі місця для українців як усередині країни, так і за її межами, сумлінно сплачуючи податки до державного бюджету України. Завдяки своєму досвіду та інноваціям компанія допомагає бізнесам ефективно керувати взаємодією з клієнтами, забезпечуючи високий рівень сервісу.
ШІ в контакт-центрі за межами чат-ботів
За останні роки ми на власному досвіді відчули, як ШІ інтегрується в процеси контакт-центру, допомагаючи ефективно обробляти звернення клієнтів у всіх каналах обслуговування. Сьогодні вже нікого не дивують чат-боти для підтримки клієнтів і голосові боти, натреновані на великих мовних моделях і здатні надавати кваліфіковану підтримку без залучення операторів.
Але вплив ШІ поступово виходить за межі чат-ботів й широкими кроками заходить на поле прогнозної аналітики контакт-центрів. Просто уявіть, що потужності штучного інтелекту дозволяють проаналізувати 100% діалогів із клієнтами. Вони можуть оцінювати рівень виконання стандартів, визначати, які особливості розмови вплинули на оцінку обслуговування, які пробіли в знаннях мають окремі оператори та скільки працівників знадобиться для якісного обслуговування клієнтів у той чи інший період часу.
Сучасні роботи здатні оцінювати навіть емоційні аспекти діалогу – наприклад, сарказм. Це сприяє швидкому розвитку "розумних" систем розподілу викликів. Штучний інтелект здатен проаналізувати звернення та його контекст, й коректно маршрутизувати його на чат-бот чи оператора.
Покращення ефективності з рішеннями Global Bilgi
Завдяки рішенням від Global Bilgi середні та великі компанії можуть значно покращити ефективність своїх контакт-центрів. Використання інноваційних технологій дає змогу зменшити час обробки запитів, підвищити задоволеність клієнтів та оптимізувати витрати на обслуговування. ШІ забезпечує глибокий аналіз даних, що дає можливість краще розуміти потреби клієнтів і адаптувати обслуговування під їхні вимоги.
Впровадження ШІ у контакт-центри не лише підвищує продуктивність, але й сприяє створенню більш персоналізованого та ефективного клієнтського сервісу. Завдяки технологіям Global Bilgi компанії отримують можливість покращити якість взаємодії з клієнтами, що є ключовим фактором у сучасному конкурентному середовищі.
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