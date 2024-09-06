YouTube не пропонуватиме підліткам відео про вагу та фізичну форму
Платформа YouTube YouTube припинить рекомендувати підліткам відео, які ідеалізують певний рівень фізичної підготовки, вагу тіла чи фізичні особливості
Про це повідомляє Guardian.
Експерти попередили, що такий контент може бути шкідливим, якщо його переглядати повторно.
Платформа як і раніше дозволятиме переглядати відео дітям віком від 13 до 17 років, але її алгоритми не будуть потім рекомендувати пов’язаний із темою контент.
YouTube заявив, що такий контент не порушує його вказівки, але повторний перегляд може вплинути на добробут деяких користувачів.
Глобальний керівник відділу охорони здоров’я YouTube, доктор Гарт Грем, сказав: "Оскільки підліток розвиває думки про те, ким він є, і про свої власні стандарти для себе, повторне споживання вмісту з ідеалізованими стандартами, що починає формувати нереалістичні внутрішні стандарти, може призвести до формування негативні переконання про себе".
YouTube більше не даватиме повторні рекомендації щодо цих тем підліткам, які зареєстрували свій вік на платформі як авторизовані користувачі. Такі рамки безпеки вже запроваджені в США.
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