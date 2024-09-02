Перші 40 шкіл в Україні приєдналися до освітнього застосунку "Мрія", – Зеленський

Про це повідомила пресслужба президента.

Так, 2 вересня у Запоріжжі Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф узяли участь у регіональному освітньому форумі "Створюємо майбутнє разом", під час якого відбулася презентація освітнього застосунку "Мрія".

"Торік ми анонсували розробку застосунку, який зможе реально модернізувати нашу українську шкільну освіту. Який зможе дати дітям максимум позитиву від навчання у школі. Який зможе дати батькам максимум розуміння того, що відбувається у школі. І який зможе дати вчителю максимум свободи будувати навчання, і будувати його ефективно", - сказав президент України.

За його словами, застосунок дасть змогу легше та ефективніше керувати навчальним процесом. Там школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування.