Перші 40 шкіл в Україні приєдналися до освітнього застосунку "Мрія", – Зеленський
Сьогодні перші 40 шкіл приєдналися до застосунку "Мрія", створеного для дітей, батьків та учителів, і покликаного модернізувати українську шкільну освіту
Про це повідомила пресслужба президента.
Так, 2 вересня у Запоріжжі Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф узяли участь у регіональному освітньому форумі "Створюємо майбутнє разом", під час якого відбулася презентація освітнього застосунку "Мрія".
"Торік ми анонсували розробку застосунку, який зможе реально модернізувати нашу українську шкільну освіту. Який зможе дати дітям максимум позитиву від навчання у школі. Який зможе дати батькам максимум розуміння того, що відбувається у школі. І який зможе дати вчителю максимум свободи будувати навчання, і будувати його ефективно", - сказав президент України.
За його словами, застосунок дасть змогу легше та ефективніше керувати навчальним процесом. Там школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування.
- Мінцифри 6 червня запустило бета-тест застосунку для школярів "Мрія". Освітній застосунок уже сьогодні почали тестувати 40 українських шкіл.
- 19 червня запустили сайт застосунку для школярів, батьків і вчителів "Мрія". Він доступний двома мовами - українською та англійською.
- 22 серпня в Україні стартував другий етап підготовки до запуску освітнього застосунку "Мрія".
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