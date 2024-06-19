Запрацював сайт українського застосунку "Мрія"
В Україні запустили сайт застосунку для школярів, батьків і вчителів "Мрія". Він доступний двома мовами - українською та англійською
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"В української освітньої Мрії тепер є свій сайт. З деталями про проєкт, усією інформацією для дітей, батьків і вчителів", - написав міністр.
На сайті батьки можуть зокрема переглянути розклад уроків, усі оцінки та коментарі вчителів, пропуски, а також домашні завдання своїх дітей.
Школярі на сайті теж можуть переглянути розклад та оцінки, а також домашні завдання та нагадування про терміни їх виконання. Вчителям платформа допоможе у веденні журналів, виставленні оцінок та додаванні коментарів.
Розробники наголошують, що платформа "не зберігає на своїх серверах, не обробляє і не передає третім особам жодних персональних даних". Зазначається, що усі персональні дані зберігаються виключно в захищеному державному реєстрі Міністерства освіти і науки України.
- Мінцифри 6 червня запустило бета-тест застосунку для школярів "Мрія". Освітній застосунок уже сьогодні почали тестувати 40 українських шкіл.
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