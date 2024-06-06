У 40 українських школах запустили бета-тест застосунку "Мрія"

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Мрія стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. І вже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній game changer", - написав Федоров.

Під час тестування застосунку вчителі можуть випробувати журнали, план дня, бібліотеку контенту, чати з батьками та учнями. За словами міністра, "Мрія" також допоможе батькам побачити, що дітям подобається і вдається найкраще, а де треба підтримка й увага.

Для учнів у застосунку буде акцент на особистому розвитку - бібліотека контенту про ІТ, штучний інтелект, документ "Мрія ID", план дня та чати.

"Наше завдання - створити настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження "Мрії"", - додав Михайло Федоров.