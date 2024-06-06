У 40 українських школах запустили бета-тест застосунку "Мрія"
Мінцифри 6 червня запустило бета-тест застосунку для школярів "Мрія". Освітній застосунок уже сьогодні почали тестувати 40 українських шкіл
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Мрія стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. І вже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній game changer", - написав Федоров.
Під час тестування застосунку вчителі можуть випробувати журнали, план дня, бібліотеку контенту, чати з батьками та учнями. За словами міністра, "Мрія" також допоможе батькам побачити, що дітям подобається і вдається найкраще, а де треба підтримка й увага.
Для учнів у застосунку буде акцент на особистому розвитку - бібліотека контенту про ІТ, штучний інтелект, документ "Мрія ID", план дня та чати.
"Наше завдання - створити настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження "Мрії"", - додав Михайло Федоров.
- Запуск застосунку для школярів "Мрія" анонсували в лютому цього року. 16 лютого уряд ухвалив відповідну постанову
- Понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Росії.
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