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Головна Технології У 40 українських школах запустили бета-тест застосунку "Мрія"

У 40 українських школах запустили бета-тест застосунку "Мрія"

6 червня, 2024 четвер
16:39
Технології

Мінцифри 6 червня запустило бета-тест застосунку для школярів "Мрія". Освітній застосунок уже сьогодні почали тестувати 40 українських шкіл

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Мрія стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу. І вже сьогодні перші 40 шкіл по всій Україні починають тестувати наш освітній game changer", - написав Федоров.

Під час тестування застосунку вчителі можуть випробувати журнали, план дня, бібліотеку контенту, чати з батьками та учнями. За словами міністра, "Мрія" також допоможе батькам побачити, що дітям подобається і вдається найкраще, а де треба підтримка й увага.

Для учнів у застосунку буде акцент на особистому розвитку - бібліотека контенту про ІТ, штучний інтелект, документ "Мрія ID", план дня та чати. 

"Наше завдання - створити настільки зручний і популярний продукт, що школи конкуруватимуть за швидкість упровадження "Мрії"", - додав Михайло Федоров.

  • Запуск застосунку для школярів "Мрія" анонсували в лютому цього року. 16 лютого уряд ухвалив відповідну постанову
  • Понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Росії.
Теги:
Суспільство
Україна
освіта
Дія
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