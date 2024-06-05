Понад чверть українських дітей не можуть відвідувати школу через війну
Понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Росії
Про це йдеться у дослідженні Texty.org.ua, яке посилається на дані "Інституту освітньої аналітики".
Зокрема, станом на квітень 2024-го понад 620 тисяч дітей в Україні навчалися дистанційно, ще майже 300 тисяч — у змішаному форматі (очно й онлайн). Регулярно відвідують школу понад 2,7 млн дітей. Проте навіть ті, хто ходить до школи, не можуть повноцінно навчатися під час повітряних тривог: укриття, як правило, розраховані на те, щоб умістити всіх дітей, а не організувати там навчальний процес.
Як показують дані, дистанційно переважно працюють школи на півночі, сході та півдні країни. Загалом, налічується понад 1600 шкіл, де 100% дітей навчається у дистанційному форматі.
Фото: Texty.org.ua
Фото: Texty.org.ua
Фото: Texty.org.uaОчно навчаються школярі переважно на заході та центрі країни. Зокрема, у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях взагалі немає шкіл, які працюють у дистанційному форматі. Одна така школа є у Львівській області.
Найбільше шкіл, які працюють у змішаному форматі, у Дніпропетровській області.
Що стосується Києва, то більшість шкіл, що мають дистанційну чи змішану форму навчання (сині та червоні точки на карті) — це приватні навчальні заклади.
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