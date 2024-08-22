В Україні розпочали другий етап тестування освітнього застосунку "Мрія"

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У відомстві розповіли, що українські вчителі разом із тренерами тестують функціонал "Мрії": заповнюють класні журнали, розклад, домашні завдання.

"Вчителі пропрацьовують різноманітні ситуації, які можуть виникнути під час навчального процесу. Команда оперативно реагує на відгуки та допомагає з проблемами", - йдеться в повідомленні.

Фінальним етапом є тестування освітнього застосунку під час навчального року. Таким чином, у шести областях та Києві діти, вчителі й батьки 40 шкіл розпочнуть користуватися "Мрією" з 2 вересня.