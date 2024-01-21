Знову DDoS-атака: у Monobank заявили про збої в роботі

Про це заявив співвласник Monobank Олег Гороховський.

"Думаю на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос", - йдеться у повідомленні.

Гороховський також подякував ІТ-команді, яка намагається відбити кібератаки на застосунок.