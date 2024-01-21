Знову DDoS-атака: у Monobank заявили про збої в роботі
Увечері неділі, 21 січня, знову почалися збої в роботі застосунку Monobank. На банк вчергове здійснюють масштабні DDoS-атаки
Про це заявив співвласник Monobank Олег Гороховський.
"Думаю на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос", - йдеться у повідомленні.
Гороховський також подякував ІТ-команді, яка намагається відбити кібератаки на застосунок.
- Ввечері п'ятниці, 19 січня, у роботі застосунку Monobank стався збій через масштабну кібератаку: напад відбито.
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