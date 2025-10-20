Zoom, Snapchat, Duolingo: через масштабний збій інтернет-сервісів Amazon не працюють низка популярних застосунків
Сьогодні вранці, 20 жовтня, користувачі у багатьох країнах повідомили про масовий збій в інтернет-сервісах. Несправність торкнулися десятків популярних платформ, серед яких Amazon, Roblox, Fortnite, Snapchat, Duolingo, а також онлайн-банкінг у Lloyds, Halifax та Bank of Scotland
Про це інформує the Guardian.
За їх даними, тисячі клієнтів скаржилися на проблеми з доступом до мобільних додатків та сайтів, неможливість виконати платежі чи увійти в акаунти. У соцмережах масово з’являлися повідомлення про те, що "картки не приймають оплату", а ігрові сервіси "не підключаються до серверів".
Попередньо проблеми пов’язують з Amazon Web Services (AWS) — гігантською хмарною платформою, яка забезпечує роботу тисяч компаній по всьому світу.
Що кажуть в AWS
У технічному повідомленні компанії йдеться про "операційні проблеми" в дата-центрі у Північній Вірджинії, який є одним із ключових вузлів у глобальній мережі.
"Ми можемо підтвердити збільшення кількості помилок та затримок для кількох сервісів AWS у регіоні US-EAST-1. Ця проблема також може впливати на створення заявок через Центр підтримки AWS або API підтримки", — заявили в компанії.
Згодом інженери уточнили, що знайшли потенційну першопричину неполадок. Виявилося, що збої могли бути пов’язані з некоректною роботою системи DNS для API DynamoDB.
"Ми працюємо над кількома паралельними шляхами для пришвидшення відновлення. Клієнтам радимо повторювати невдалі запити", — зазначила служба підтримки AWS.
Масштаб наслідків
Через збій постраждали як ігрові сервіси, так і мобільні застосунки для спілкування та навчання. Користувачі в Європі та США скаржилися на збої в роботі Snapchat та Duolingo. Тим часом у Великій Британії клієнти великих банків повідомляли про відхилення карткових платежів і проблеми з входом в онлайн-банкінг.
Хоча AWS поступово відновлює роботу сервісів, інцидент знову актуалізував питання глобальної залежності інтернету від кількох хмарних провайдерів.
"Один технічний збій у дата-центрі може спричинити ланцюгову реакцію, яка торкнеться мільйонів людей по всьому світу", — зазначають експерти.
10 червня, у роботі чат-бота від компанії OpenAI стався масштабний збій. Користувачі по всьому світі скаржаться на помилки під час використання сервісу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.44Продаж 49.11
- Актуальне
- Важливе