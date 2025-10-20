Zoom, Snapchat, Duolingo: через масштабний збій інтернет-сервісів Amazon не працюють низка популярних застосунків

Про це інформує the Guardian.

За їх даними, тисячі клієнтів скаржилися на проблеми з доступом до мобільних додатків та сайтів, неможливість виконати платежі чи увійти в акаунти. У соцмережах масово з’являлися повідомлення про те, що "картки не приймають оплату", а ігрові сервіси "не підключаються до серверів".

Попередньо проблеми пов’язують з Amazon Web Services (AWS) — гігантською хмарною платформою, яка забезпечує роботу тисяч компаній по всьому світу.

Що кажуть в AWS

У технічному повідомленні компанії йдеться про "операційні проблеми" в дата-центрі у Північній Вірджинії, який є одним із ключових вузлів у глобальній мережі.

"Ми можемо підтвердити збільшення кількості помилок та затримок для кількох сервісів AWS у регіоні US-EAST-1. Ця проблема також може впливати на створення заявок через Центр підтримки AWS або API підтримки", — заявили в компанії.

Згодом інженери уточнили, що знайшли потенційну першопричину неполадок. Виявилося, що збої могли бути пов’язані з некоректною роботою системи DNS для API DynamoDB.

"Ми працюємо над кількома паралельними шляхами для пришвидшення відновлення. Клієнтам радимо повторювати невдалі запити", — зазначила служба підтримки AWS.

Масштаб наслідків

Через збій постраждали як ігрові сервіси, так і мобільні застосунки для спілкування та навчання. Користувачі в Європі та США скаржилися на збої в роботі Snapchat та Duolingo. Тим часом у Великій Британії клієнти великих банків повідомляли про відхилення карткових платежів і проблеми з входом в онлайн-банкінг.

Хоча AWS поступово відновлює роботу сервісів, інцидент знову актуалізував питання глобальної залежності інтернету від кількох хмарних провайдерів.

"Один технічний збій у дата-центрі може спричинити ланцюгову реакцію, яка торкнеться мільйонів людей по всьому світу", — зазначають експерти.