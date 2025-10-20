Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Технології Zoom, Snapchat, Duolingo: через масштабний збій інтернет-сервісів Amazon не працюють низка популярних застосунків

Zoom, Snapchat, Duolingo: через масштабний збій інтернет-сервісів Amazon не працюють низка популярних застосунків

Адріана Муллаянова
20 жовтня, 2025 понедiлок
12:57
Технології

Сьогодні вранці, 20 жовтня, користувачі у багатьох країнах повідомили про масовий збій в інтернет-сервісах. Несправність торкнулися десятків популярних платформ, серед яких Amazon, Roblox, Fortnite, Snapchat, Duolingo, а також онлайн-банкінг у Lloyds, Halifax та Bank of Scotland

Зміст

Про це інформує the Guardian.

За їх даними, тисячі клієнтів скаржилися на проблеми з доступом до мобільних додатків та сайтів, неможливість виконати платежі чи увійти в акаунти. У соцмережах масово з’являлися повідомлення про те, що "картки не приймають оплату", а ігрові сервіси "не підключаються до серверів".

Попередньо проблеми пов’язують з Amazon Web Services (AWS) — гігантською хмарною платформою, яка забезпечує роботу тисяч компаній по всьому світу.

Що кажуть в AWS

У технічному повідомленні компанії йдеться про "операційні проблеми" в дата-центрі у Північній Вірджинії, який є одним із ключових вузлів у глобальній мережі.

"Ми можемо підтвердити збільшення кількості помилок та затримок для кількох сервісів AWS у регіоні US-EAST-1. Ця проблема також може впливати на створення заявок через Центр підтримки AWS або API підтримки", — заявили в компанії.

Згодом інженери уточнили, що знайшли потенційну першопричину неполадок. Виявилося, що збої могли бути пов’язані з некоректною роботою системи DNS для API DynamoDB.

"Ми працюємо над кількома паралельними шляхами для пришвидшення відновлення. Клієнтам радимо повторювати невдалі запити", — зазначила служба підтримки AWS.

Масштаб наслідків

Через збій постраждали як ігрові сервіси, так і мобільні застосунки для спілкування та навчання. Користувачі в Європі та США скаржилися на збої в роботі Snapchat та Duolingo. Тим часом у Великій Британії клієнти великих банків повідомляли про відхилення карткових платежів і проблеми з входом в онлайн-банкінг.

Хоча AWS поступово відновлює роботу сервісів, інцидент знову актуалізував питання глобальної залежності інтернету від кількох хмарних провайдерів.

"Один технічний збій у дата-центрі може спричинити ланцюгову реакцію, яка торкнеться мільйонів людей по всьому світу", — зазначають експерти.

  • 10 червня, у роботі чат-бота від компанії OpenAI стався масштабний збій. Користувачі по всьому світі скаржаться на помилки під час використання сервісу.

     

Теги:
Новини
Світ
Європа
США
Велика Британiя
Читайте також:
МВФ
Автор Анатолій Буряк
18 жовтня, 2025 субота
МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP
Ахтем Чийгоз
Автор Марина Клюєва
19 жовтня, 2025 неділя
Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз
Київ
+7.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.97
  • EUR
    Купівля 48.44
    Продаж 49.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 жовтня
15:01
Дмитро Пєсков
У Кремлі відкинули ідею Трампа зупинити війська по лінії зіткнення
14:16
Огляд
Муаммар Каддафі
Революція, 40 років правління, шабля від Юлії Тимошенко і жорстоке вбивство: минає 14 років із дня смерті лівійського диктатора Каддафі
14:00
OPINION
Розмови про мир не наближають миру
13:56
заправка авто
У Криму посилюється паливна криза: після ударів ЗСУ зникли бензин і дизель
13:50
Микола Колісник
"Логіка прослідковується чітко": заступник міністра енергетики Колісник пояснив, якими є особливості нової тактики ударів РФ по енергоінфраструктурі
13:00
Ексклюзив
Україна Польща
Українців та поляків об’єднує безліч речей: історія, родинні відносини, культурні коди, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
12:51
Членство без повного права голосу: Politico пише, що ЄС готує план, аби розблокувати можливість вступу України до блоку
12:49
Володимир Зеленський
Зеленський висловив готовність до зустрічі з Трампом і Путіним у будь-якому форматі, навіть у Будапешті
12:29
військовий квиток, мобілізація
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію на 90 днів
12:03
OPINION
"Війна Байдена" ставатиме "війною Трампа"
12:01
Жан-Ноель Барро
Невдовзі Україна отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС, - глава МЗС Франції Барро
11:57
заморозки
Наталка Діденко розповіла, де в Україні найближчої ночі чекати на заморозки
11:49
Ексклюзив
польща україна , біженці
Росія дуже активно працює над заходами, які компроментують українців у Польщі, - політоглядачка Попович
11:34
Зеленський і Макрон
"Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни": Зеленський провів розмову з Макроном
11:31
Ексклюзив
Українці у Дюссельдорфі, Німеччина
Близько 70% українців не повернеться з-за кордону, - ГО "Офіс міграційної політики"
11:21
Кая Каллас
Каллас: 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ може бути затверджений 23 жовтня
11:02
Patriot
Зеленський: Україна планує підписати контракт на закупівлю 25 систем Patriot
11:01
Володимир Зеленський
Зеленський оцінив перспективи завершення війни в Україні найближчим часом
10:41
Оновлено
Росіяни атакували Україну ударними дронами: на Чернігівщині — влучання в енергооб'єкти, на Дніпровщині горіла п'ятиповерхівка
10:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Майбутнє Донбасу визначить кінець війни, а ЄС лише за 2 роки відмовиться від російського газу. Акценти світових ЗМІ 20 жовтня
10:20
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
Через наслідки російських обстрілів є знеструмлення в кількох областях: ситуація в енергосистемі 20 жовтня
10:06
OPINION
Чи вимагав Трамп віддати Путіну весь Донбас?
09:50
Ексклюзив
Ольга Соляш
Людина повинна розуміти, звідки вона походить, бо тоді може рости, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
09:49
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Щоб закріпитися на одній точці, ворог може використати роту: начальник відділення комунікацій 3-ї ОШБр про втрати окупантів
09:47
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 20 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:18
ппо
За ніч ППО знешкодила 38 із 60 ворожих безпілотників
09:15
Партнерський матеріал
Leroy Merlin
ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА та Благодійний фонд Solidarity підтримали київську лікарню
08:48
Дональд Туск
Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територій, - Туск
08:48
Аргентина - Марокко, фінал ЧС-2025 U20
Аргентина програла Марокко у фіналі молодіжного ЧС з футболу
08:38
Ексклюзив
Видобуток нафти у РФ впав на 18%: експерт з енергетики Закревський про ефект уражень російської нафтопереробної галузі
08:21
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 168 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:01
OPINION
Чому Росії вигідно заморозити війну вже зараз
08:00
Ексклюзив
Катаріна Матернова
У людей є переконання, що це наша країна і, що РФ не має права казати, як жити українцям, - посолка ЄС в Україні Матернова
07:56
Оскар Піастрі, Формула-1
Формула-1: Норріс скоротив відставання від лідера загального заліку ЧС Піастрі
07:32
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
Трамп запевнив, що не пропонував Зеленському віддати Росії Донбас
07:02
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 2 танки, 45 артсистем та 890 військових
06:58
колаж медицина
Через війну росіяни майже втратили доступ до інноваційного лікування, - розвідка
05:56
Дональд Трамп
Трамп пригрозив Індії "величезними податками", якщо та не припинить купувати російську нафту
00:46
автобуси
У Києві з 20 жовтня змінюється алгоритм руху автобусів через Подільський міст під час повітряної тривоги
00:29
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)
Трамп ще до кінця не вирішив, чи давати Україні ракети "Томагавк". Зеленський це підтвердив
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV