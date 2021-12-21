Телеканал ATR припинив мовлення на окупований Крим через недофінансування

Про це йдеться в заяві ATR.



У зв'язку з істотним недофінансуванням з держбюджету, колектив телеканалу не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася, перед компанією Spacecom".



Як зазначають у ATR, про можливе відключення від супутника Amos провайдер повідомив в офіційному листі на ім'я генерального директора телеканалу Ленура Іслямова.



У заяві наголосили, що внаслідок цього ATR не зможуть дивитися мешканці тимчасово окупованого Росією Криму.



"Керівництво телеканалу АТR докладає зусиль, спрямованих на пошук ресурсів для повномасштабного мовлення, та сподівається що це відключення тимчасове", - зазначили на каналі.



Крім того, у повідомленні нагадали, що АТR доступний у кабельних мережах України й у додатках цифрового інтерактивного телебачення MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV і на сайті ATR.ua, а також у YouTube.

Нагадаємо, Людмила Денісова заявила про можливе припинення мовлення АТR на Крим.

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