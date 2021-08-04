Телеканал "Еспресо" покаже документальний фільм "Я був народжений не для війни"
Фільм розповідає про людину, що пройшла на війні всі кола пекла, і не втратила силу духу та віру в людство
У суботу, 7 серпня, о 20:00 на телеканалі "Еспресо" відбудеться телевізійна прем’єра документального фільму режисера Владислава Робского "Я був народжений не для війни".
Перед прем’єрою стрічки глядач матиме нагоду дізнатися від режисера про ідею створення фільму, як і де знімалася стрічка, про особливості знімального процесу, хлопців-ветеранів АТО та головного героя – Костянтина Оборіна.
"У фільмі йдеться про людину, що пройшла на війні всі кола пекла, не втратила силу духу та віру в людство. І тепер досить незвичним способом допомагає людям із обмеженими можливостями повернути смак до життя. Він готує до стрибку з парашутом трьох чоловіків з обмеженими можливостями, які є ветеранами АТО. Вони досі ніколи не з парашутом, але Костя умовив їх на стрибок, як засіб реабілітації та розширення світосприйняття. Підготовка дається не просто, але воно того варте".
Міжнародна прем'єра фільму відбудеться у листопаді 2021 року на International Documentary Film Festival Human DOC (Варшава).
Виробництвом фільму займалася компанія "Фреш Продакшн Груп" за підтримки Міністерства культури України.
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