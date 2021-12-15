Телескоп ESO зробив найдетальніший знімок чорної діри в центрі Чумацького шляху: виявлено нову зірку

Про це повідомляє ESO.

"Нові зображення, отримані з деталізацією в 20 разів вище, ніж раніше, що досягалася з телескопом VLTI, дозволили астрономам знайти поблизу чорної діри не виявлену раніше зірку. Вимірюючи орбіти зірок у центрі Чумацького Шляху, дослідники з найвищою сьогодні точністю визначили масу чорної діри", - йдеться у повідомленні.



Щоб дослідити область навколо чорної діри, науковці розробили новий метод аналізу. Він виявився ефективним, адже астрономи знайшли невідому раніше зірку S300.





Із березня по липень 2021 року група дослідників зосередилась на вивченні точного вимірювання руху зірок, які наближуються до чорної діри. Зокрема, до неї у травні 2021 року на великій швидкості максимально наблизилась S29.

"Зірка з величезною швидкістю 8740 кілометрів на секунду пройшла від чорної діри на відстані всього 13 мільярдів кілометрів - приблизно в 90 разів далі, ніж відстань між Сонцем і Землею", - йдеться у повідомленні.







Нові спостереження поєднали із раніше отриманими даними і завдяки цьому науковці підтвердили, що зірки обертаються навколо чорної діри у точній відповідності до передбачень загальної теорії відносності для об'єкта з масою 4,30 млн сонячних мас.

Як зазначають астрономи, на сьогодні це найточніша оцінка маси чорної діри в центрі Чумацького Шляху.

Нагадаємо, зонд Parker став першим космічним апаратом, який побував у верхніх шарах атмосфери Сонця.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb