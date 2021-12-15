Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Наука Станція NASA Parker стала першим космічним апаратом, що побував у верхніх шарах Сонця

Станція NASA Parker стала першим космічним апаратом, що побував у верхніх шарах Сонця

15 грудня, 2021 середа
10:30
Наука

Зонд Parker став першим космічним апаратом, який побував у верхніх шарах атмосфери Сонця

Про це інформує NASA.

"Уперше в історії космічний апарат доторкнувся до Сонця. Зонд NASA Parker Solar пролетів через верхні шари атмосфери сонця - її корону, зібрав дані про частинки сонячної енергії і його магнітні поля", - ідеться в повідомленні.

У  NASA зауважили, що надалі автоматична міжпланетна станція продовжить пролітати через корону Сонця, щоб зібрати більше даних.

"Перший проліт через корону, що тривав лише кілька годин, це лише одна з безлічі запланованих у рамках місії. Parker продовжить обертатися навколо Сонця, досягаючи максимального наближення близько 3,83 млн миль над його поверхнею", - зазначили в повідомленні.

Наступний проліт запланований на січень 2022 року.

Станцію для дослідження Сонця Parker запустили в серпні 2018 року за допомогою ракети Delta-IV з мису Канаверал у штаті Флорида.

Одним з її головних завдань є дослідження причин нагрівання сонячної корони та прискорення сонячних вітрів.

Як зазначають у NASA, інформація, отримана завдяки зонду, допоможе метеорологам точніше передбачати важливі зміни космічної погоди, котрі можуть вплинути на Землю. Крім того, зібрані зразки дозволять науковцям з'ясувати вплив Сонця на всі об'єкти Сонячної системи.

Міжпланетна станція важить 635 кг і має розмір 3x1 м. Вона містить обладнання для дослідження агнітних полів, плазми та частинок сонячної енергії, камери для зйомки корони та сонячних вітрів. Також зонд оснащений тепловим вуглепластиковим щитом завтовшки 11 см. Він витримує температуру близько 1370°C та захищає станцію від згоряння під час наближення до Сонця.

Загалом під час семирічної місії зонд здійснить 24 польоти поряд із Сонцем.

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
NASA
Сонце
зонд
Parker
космічний апарат
Читайте також:
Мурат Гассієв (праворуч) та Олександр Усик
14 грудня, 2021 вiвторок
Непереможного українця виводять на росіянина, якого Усик переміг у бою за звання абсолютного чемпіона
Автор Віталій Портников
13 грудня, 2021 понедiлок
Віталій Портников: У “Північного потоку-2” проблеми
сніг
14 грудня, 2021 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко попередила про дощ і мокрий сніг та розповіла, коли в Україні чекати на морози до -18°C
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.98
    Купівля 26.98
    Продаж 27.24
  • EUR
    Купівля 30.34
    Продаж 30.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
15 грудня
12:47
Порушення територіальної цілісності України матиме "високу ціну", - канцлер Німеччини Шольц
12:38
В Африці за минулий тиждень COVID-захворюваність зросла на 111%, - ВООЗ
12:37
санкції проти рф
Провідні держави ЄС гальмують введення санкцій проти РФ у разі вторгнення в Україну, - Bloomberg
12:36
Володимир
Верховна Рада перейменувала Володимир-Волинський
12:35
У білому: Тимошенко з'явилась у Раді з новою зачіскою
12:24
сертифікат, вакцинація
Український COVID-сертифікат визнають 52 країни, – МОЗ
12:22
Олександр Усик
Промоутер розповів, у якій вазі можливий бій Усика з найкращим боксером світу
12:21
Урсула фон дер Ляєн
ЄС готовий вжити безпрецедентних заходів проти РФ у разі подальшої агресії щодо України, - президентка Єврокомісії
11:59
газ
$1550 за тис. куб м: ціна на газ у Європі підвищилася на тлі наближення холодів
11:50
Хаві
"Барселона" програла "Бока Хуніорс" у матчі за Кубок Марадони
11:48
Поліція Дрездена проводить рейди через погрози антивакцинаторів прем'єру Саксонії
11:31
На українсько-польському кордоні в чергах стоїть близько 350 автівок
11:27
ООС ЗСУ танк
На адмінмежі з Кримом танкісти, артилеристи та інженери ЗСУ тренуються відбивати прорив ворожої бронетехніки
11:20
Роберт Левандовські
Левандовські повторив фантастичний рекорд легендарного форварда "Баварії" Мюллера
11:14
Андрій Богдан
"Дипломатичний колапс": Богдан заявив про недотримання владою України домовленостей зі США
11:06
Андреас Умланд
"Німеччина не зупинить Nord Stream 2, тут є зацікавлені в його запуску групи", − німецький політолог
11:03
Італія ввела обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для низки професій
11:01
Прикордонники "розвернули" росіянина, який назвався ексагентом ФСБ і ГРУ РФ та виявив намір співпрацювати зі спецслужбами України
10:50
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
Ф'юрі несподівано передумав битися з Усиком
10:25
Світовий банк
Світовий банк розгляне виділення Україні 300 млн євро на енергоефективність, - Мінекономіки
10:20
Зеленський
Зеленський візьме участь у саміті Східного партнерства в Брюсселі
10:20
Сауль Альварес
WBC назвала найкращого боксера, бій та нокаут 2021 року
09:55
карантин
Вінниччина та Хмельниччина перейшли з "червоної" зони карантину до "жовтої"
09:54
Журналіст Роман Цимбалюк
У РФ українському журналісту Цимбалюку закидають екстремізм, - адвокат
09:45
Андрій Шевченко
Шевченко відреагував на першу перемогу на посаді тренера "Дженоа"
09:40
Микола Княжицький
"Мільярди на пропаганду Зеленського": Княжицький заявив, що держканали "Дом" і "Рада" перетворюють на однопартійні рупори "слуг"
09:20
Кічант Сьюелл
Головою поліції Нью-Йорка вперше стане жінка
09:15
Василь Ломаченко у бою проти Річарда Коммі
Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона з переможцем поєдинку Камбосос - Хейні, - промоутер
08:45
Олександр Зінченко (праворуч)
Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" розтрощити "Лідс" 7:0
08:32
ДПСУ
Дозволили збивати безпілотники, регламентували використання зброї проти агресора: в Україні набули чинності зміни до закону про ДПСУ
08:26
Коронавірус в Україні
В Україні від коронавірусу впродовж доби померли 356 пацієнтів, 8109 людей заразилися
08:06
Андрій Шевченко
"Дженоа" здобула першу перемогу під керівництвом Шевченка
07:59
хабар, гроші, валюта
Долар в Україні подорожчав за курсом НБУ
07:32
Окупанти в зоні ООС поранили українського військового
07:12
Ексклюзив
Юлія Клименко
Законопроєкт 5600 і запровадження обов’язкових РРО можуть загнати бізнес в тінь, — нардепка Клименко
2021, вiвторок
14 грудня
23:02
канабіс
Перша країна в Європі: Мальта легалізувала канабіс для особистого користування
23:01
Сенат США
У Сенаті США закликали повернути санкції проти "Північного потоку-2" в оборонний бюджет
22:45
Олексій Резніков
"Війна в Україні буде війною в Європі": Резніков заявив, що світова спільнота допоможе протистояти російській агресії
22:30
Олександр Гогілашвілі
Родина ексзаступника Монастриського Гогілашвілі могла використовувати охорону СБУ, - Bihus.Info
22:17
Андрій Богдан
Зеленський дав команду організувати переслідування і посадити мене до в'язниці разом із Бутусовим, Шустером, Гордоном та Разумковим, - Богдан
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV