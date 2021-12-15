Станція NASA Parker стала першим космічним апаратом, що побував у верхніх шарах Сонця

Про це інформує NASA.



"Уперше в історії космічний апарат доторкнувся до Сонця. Зонд NASA Parker Solar пролетів через верхні шари атмосфери сонця - її корону, зібрав дані про частинки сонячної енергії і його магнітні поля", - ідеться в повідомленні.



У NASA зауважили, що надалі автоматична міжпланетна станція продовжить пролітати через корону Сонця, щоб зібрати більше даних.



"Перший проліт через корону, що тривав лише кілька годин, це лише одна з безлічі запланованих у рамках місії. Parker продовжить обертатися навколо Сонця, досягаючи максимального наближення близько 3,83 млн миль над його поверхнею", - зазначили в повідомленні.



Наступний проліт запланований на січень 2022 року.



Станцію для дослідження Сонця Parker запустили в серпні 2018 року за допомогою ракети Delta-IV з мису Канаверал у штаті Флорида.



Одним з її головних завдань є дослідження причин нагрівання сонячної корони та прискорення сонячних вітрів.



Як зазначають у NASA, інформація, отримана завдяки зонду, допоможе метеорологам точніше передбачати важливі зміни космічної погоди, котрі можуть вплинути на Землю. Крім того, зібрані зразки дозволять науковцям з'ясувати вплив Сонця на всі об'єкти Сонячної системи.



Міжпланетна станція важить 635 кг і має розмір 3x1 м. Вона містить обладнання для дослідження агнітних полів, плазми та частинок сонячної енергії, камери для зйомки корони та сонячних вітрів. Також зонд оснащений тепловим вуглепластиковим щитом завтовшки 11 см. Він витримує температуру близько 1370°C та захищає станцію від згоряння під час наближення до Сонця.



Загалом під час семирічної місії зонд здійснить 24 польоти поряд із Сонцем.

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