Про це інформує Phys.org.

Метиловий катіон знайшли у молодій зоряній системі з протопланетним диском, відомим як d203-506, розташований приблизно за 1350 світлових років від нас у туманності Оріона. Уперше виявлена сполука вуглецю допомагає утворювати складніші молекули.

Сполуки вуглецю є основою всього життя і тому особливо цікавлять вчених, які намагаються зрозуміти походження життя на Землі та його потенційний розвиток в інших частинах Всесвіту.

"Це виявлення не тільки підтверджує неймовірну чутливість Вебба, але й підтверджує постульовану центральну важливість CH3+ у міжзоряній хімії", - сказала член наукової групи з університету Париж-Сакле у Франції Марі-Алін Мартен-Друмель.

Міжнародна команда вчених використала космічний телескоп NASA James Webb для виявлення нової сполуки вуглецю у космосі у молодій зоряній системі d203-506. Ця система бомбардується сильним ультрафіолетовим світлом від сусідніх гарячих, молодих, масивних зірок. Вчені вважають, що багато планетоутворюючих дисків проходять через період такого інтенсивного ультрафіолетового випромінювання.

Зазвичай очікується, що ультрафіолетове випромінювання руйнує складні органічні молекули, але команда передбачає, що ультрафіолетове випромінювання може забезпечити необхідне джерело енергії для утворення CH3+. Ця молекула сприяє додатковим хімічним реакціям для створення складніших молекул вуглецю.

"Це чітко показує, що ультрафіолетове випромінювання може повністю змінити хімічний склад протопланетного диска. Воно насправді може відігравати вирішальну роль на ранніх хімічних стадіях зародження життя", - уточнив провідний автор дослідження Олів’є Берне з Французького національного центру наукових досліджень у Тулузі.