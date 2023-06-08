Про це інформує Space.

Найяскравіший гамма-сплеск (GRB), який коли-небудь бачили, має унікальну струменеву структуру. Він отримав назву BOAT (найяскравіший за всі часи). Цей GRB видавав більше енергії, ніж Великий адронний колайдер (LHC).

Вчені мають теорію щодо того, що надає струменю BOAT його унікальну структуру. Він був напрочуд широким. Настільки, що астрономи спочатку не могли побачити його краю. Таким чином, струмінь GRB 221009A має як широкі, так і вузькі "крила", які відрізняють його від струменів інших GRB.

"GRB 221009A являє собою величезний крок вперед у нашому розумінні гамма-сплесків і демонструє, що найбільш екстремальні вибухи не підкоряються стандартній фізиці, прийнятій для гамма-сплесків садових сортів. GRB 221009A може бути еквівалентом Розеттського каменю довгих GRB, що змусить нас переглянути наші стандартні теорії про те, як утворюються релятивістські відтоки при колапсі масивних зірок", – розповів дослідник і провідний автор дослідження Університету Джорджа Вашингтона Брендан О'Коннор.

BOAT GRB тягнув за собою надзвичайно велику кількість зоряного матеріалу.

"Наша робота чітко показує, що GRB має унікальну структуру, і спостереження поступово виявляють вузький струмінь, вбудований у ширший потік газу, де зазвичай очікується ізольований струмінь. Те, що, на нашу думку, змінило в цьому випадку кількість змішування, яке відбулося між зоряним матеріалом і струменем, таким чином, що шоково нагрітий газ продовжував з'являтися в нашій прямої видимості аж до такої міри, що будь-яка характерна реактивна сигнатура була б втрачена в загальному викиді від післясвітіння", - сказав співавтор і вчений кафедри фізики Університету Бата Хендрік Ван Ертен.

Повідомляється, що це може пояснити екстремальні властивості спалаху, який був запущений коли масивна зірка зазнала повного гравітаційного колапсу, щоб народити чорну діру, а також чому її післясвітіння зберігалося так довго.

"Довгий час ми думали про те, що струмені мають форму ріжків морозива. Однак деякі гамма-сплески в останні роки, і, зокрема, представлена тут робота, показують, що нам потрібні складніші моделі та детальне комп'ютерне моделювання струменів гамма-сплесків", - додав співавтор дослідження і доцент фізики Університету Джорджа Вашингтона Олександр ван дер Хорст.